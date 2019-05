Invitation aux médias - Avant-première : inauguration de la résidence pour retraités Chartwell Greenfield Park





GREENFIELD PARK, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - C'est le 28 mai prochain qu'aura lieu l'inauguration de la résidence Chartwell Greenfield Park, en présence de dignitaires, partenaires et futurs résidents. À cette occasion, les retraités et leurs proches pourront découvrir en avant-première les aires communes comprenant le rez-de-chaussée et ses multiples salles conviviales, de même que le salon de quilles Champion maintenant intégré dans la résidence. Ils pourront également s'entretenir avec les membres du personnel de Chartwell sur la vie en résidence et les nombreux programmes et services offerts, comme la salle multifonctionnelle, la salle d'exercice et le café-bistro, dans un environnement tendance et inspirant.

À l'avant-garde pour les retraités de l'arrondissement, Chartwell Greenfield Park accueillera ses premiers résidents dès le 3 juin prochain. Pour de plus amples informations, visitez chartwellgreenfieldpark.ca.

Quoi : Conférence de presse

Inauguration de la nouvelle résidence pour retraités Chartwell Greenfield Park

Quand : Mardi 28 mai



14 h 00 - Accueil des invites

14 h 30 - Allocutions

Mme Catherine Brigden , directrice du bureau de circonscription de Sherry Romanado , députée fédérale de Longueuil?Charles-LeMoyne

, directrice du bureau de circonscription de , députée fédérale de Longueuil?Charles-LeMoyne Mme Sylvie Parent , mairesse de Longueuil

, mairesse de M. Francis Charron , président Batimo et vice-président EMD Construction

, président Batimo et vice-président EMD Construction Mme Marie-France Lemay , vice-présidente, services opérationnels et administration corporative, Chartwell

14 h 50 - Prise de photos

15 h 00 - Célébration et visite guidée des aires communes

Où : Chartwell Greenfield Park, 2975 boulevard Taschereau, Greenfield Park, Québec J4V 2H2

Des bouchées et des rafraîchissements seront offerts.

SOURCE Chartwell, résidences pour retraités

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 11:31 et diffusé par :