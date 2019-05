Emily Feistritzer, PDG de TEACH-NOW, figure dans la liste du magazine Fast Company des 100 personnes les plus créatives en affaires pour 2019





Il y a six ans, cette entrepreneure a créé une organisation mondiale qui a révolutionné la préparation et la certification des enseignants

NEW YORK, 23 mai 2019 /CNW/ - Mme Emily Feistritzer, PDG de la TEACH-NOW Graduate School of Education, figure dans la liste du magazine Fast Company des 100 personnes les plus créatives en affaires pour 2019. Cette distinction souligne que le programme qu'elle a créé il y a six ans est l'une des plateformes de formation des enseignants les plus innovatrices et dont la croissance est la plus rapide dans le domaine de l'éducation.

Mme Feistritzer, chef de file de renommée nationale de la préparation des enseignants et ancienne religieuse, a lancé TEACH-NOW en 2013, alors qu'elle avait 71 ans. Depuis, plus de 2 000 candidats ont obtenu leur diplôme, et actuellement, l'organisation compte 1 000 candidats inscrits provenant de plus de 115 pays. La plateforme est l'un des seuls programmes de formation des enseignants, physique ou en ligne, dont le nombre d'inscriptions est en hausse : en moyenne 100 nouveaux candidats s'inscrivent chaque mois.

Selon le magazine Fast Company, « la spécialiste de l'éducation Emily Feistritzer a consacré plus de 40 ans à la recherche du meilleur moyen de préparer les enseignants, ce qui l'a amenée à témoigner devant le Congrès, des gouvernements d'État et des membres d'administrations présidentielles; elle milite maintenant pour une meilleure accessibilité de l'éducation.

« Elle n'aimait pas se présenter devant les étudiants en tant que spécialiste et devoir planifier des cours pour partager ses connaissances », selon le magazine. « Elle préférait l'apprentissage fondé sur la collaboration dans un monde ou l'acquisition des connaissances est plus que jamais accessible. »

La méthode de TEACH-NOW repose principalement sur « l'apprentissage collaboratif fondé sur des activités », dans lequel les candidats enseignants apprennent en réalisant des projets collaboratifs en ligne en groupes de 10 à 15 candidats accompagnés d'un instructeur.

Selon Mme Feistritzer, la distinction décernée par le magazine confirme le bien?fondé de la démarche particulière du programme en matière de formation des enseignants. « Notre environnement d'apprentissage produit des éducateurs très dynamiques qui sont prêts à donner aux étudiants de demain un enseignement adapté au monde de l'apprentissage de demain », affirme-t-elle.

La plateforme d'apprentissage personnalisée utilise une démarche unique de préparation des enseignants qui permet aux diplômés de collèges, aux vétérans et aux autres personnes qui souhaitent changer de carrière d'obtenir la certification requise pour enseigner aux États?Unis et ailleurs. Le succès de cette plateforme a mené à la création de la TEACH-NOW Graduate School of Education, qui permet aux candidats d'obtenir une maîtrise en enseignement et un brevet d'enseignement reconnus partout dans le monde.

