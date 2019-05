Max Domi, vedette des Canadiens de Montréal et porte-parole national de FRDJ, se joindra le 28 mai à des enfants de la région de Montréal qui vivent avec le diabète de type 1 pour avoir une discussion franche sur la maladie





MONTRÉAL, 23 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- FRDJ annonce aujourd'hui que, le mardi 28 mai prochain, Max Domi, attaquant des Canadiens de Montréal et porte-parole national de FRDJ, s'entretiendra avec 13 enfants de la région de Montréal qui vivent avec le diabète de type 1 (DT1). Cet événement fait suite à l'annonce de la participation du joueur de hockey à la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ du dimanche 9 juin prochain au Centre de la nature de Laval.

Animé par Stéphane Lagrange, coprésident de la Marche et père d'un fils atteint de DT1, cet événement offre aussi aux médias l'occasion unique de discuter avec Max de son engagement à encourager les jeunes à croire que tout est possible malgré la maladie.

Quoi : Rencontre entre Max Domi et 13 enfants atteints de diabète de type 1 Quand : Le 28 mai 2019 - Les médias seront priés de s'inscrire au point d'accueil pour les médias Heure : ? 11 h ? possibilité de prendre des photos avec Max et les enfants atteints de diabète de type 1 ? 11 h 15 ? les enfants atteints de diabète de type 1 posent des questions à Max ? 12 h ? entrevue de groupe avec Max et les familles touchées par le diabète de type 1 ? 12 h 20 à 14 h 30 ? possibilité d'entrevues avec les médias (15 minutes chacune) Où : Salles de Bal Le Windsor ? 1170, rue Peel, Bureau 110, Montréal, QC Qui : Max Domi, joueur de la LNH et porte-parole national de FRDJ Canada, Stéphane Lagrange, coprésident de la Marche, et Kim Lacombe, directrice, région de l'Est du Canada, FRDJ. RSVP : Pour confirmer votre présence ou faire une demande d'entrevue, veuillez communiquer avec Arielle Nkongmeneck (647 789-2000, poste 2046 - ankongmeneck@jdrf.ca)

Max a reçu le diagnostic de diabète de type 1 à l'âge de 12 ans et est un modèle pour les jeunes qui vivent avec cette maladie. Il tient à souligner l'importance d'accélérer la recherche et de militer pour élargir l'accès aux meilleures technologies de gestion de la maladie.

Des événements de la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ auront lieu dans 60 collectivités d'un bout à l'autre du Canada dans l'espoir d'amasser 5 millions de dollars en 2019 pour accélérer le rythme de la recherche sur le diabète de type 1.

Au sujet de FRDJ Canada

FRDJ est le chef de file mondial du financement de la recherche sur le diabète de type 1. Son objectif est d'éliminer progressivement l'impact du diabète de type 1 dans la vie des personnes, jusqu'à parvenir à un monde sans la maladie. À cet égard, FRDJ collabore avec une vaste gamme de partenaires et est la seule organisation dotée des ressources scientifiques, d'une influence sur les règlements et d'un plan de travail précis pour mieux traiter, prévenir et un jour, guérir le diabète de type 1. FRDJ est le plus important bailleur de fonds philanthropique de la recherche sur le diabète de type 1. Pour en savoir plus, visitez www.frdj.ca.

Au sujet de la Sun Life dans la collectivité

À la Sun Life, nous avons à coeur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la santé, avec un accent particulier sur des initiatives de sensibilisation, de prévention, de soins et de recherches liés au diabète par l'entremise de notre plateforme Action diabèteMC; et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMC. Au Québec, nos contributions sous forme de commandites et de dons mettent également l'accent sur l'économie familiale et l'éducation financière.

Nous formons aussi des partenariats avec des entités sportives dans des marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 18 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie de personnes et de familles partout au Canada.

