Avis aux médias - La gouverneure générale investira 42 récipiendaires de l'Ordre du mérite militaire





OTTAWA, le 23 mai 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, présidera une cérémonie d'investiture de l'Ordre du mérite militaire à Rideau Hall, le lundi 27 mai 2019, à 11 h. La gouverneure générale remettra cette distinction à 2 Commandeurs, 8 Officiers et 32 Membres. La cérémonie sera diffusée en direct à www.gg.ca/fr/endirect et sur nos plateformes de médias sociaux.

Créé en 1972, l'Ordre a pour but de souligner le service méritoire et le dévouement des membres des Forces armées canadiennes. Pour leur dévouement exemplaire envers le Canada, ils sont reçus dans l'Ordre selon trois grades : Commandeur (C.M.M.), Officier (O.M.M.) et Membre (M.M.M.).

L'horaire de la cérémonie, la liste des récipiendaires ainsi qu'une fiche d'information sur l'Ordre du mérite militaire sont disponibles ci-dessous.



HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

Les médias sont priés de respecter l'horaire suivant :

11 h : Début de la cérémonie d'investiture

Allocution de la gouverneure générale

Remise des insignes par la gouverneure générale

(aux Commandeurs, ensuite aux Officiers et enfin aux Membres)

Allocution du chef d'état-major de la Défense 12 h 30 : Entrevues avec les récipiendaires

RÉCIPIENDAIRES DE L'ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE

COMMANDEURS

Le major-général Frances Jennifer Allen, C.M.M., C.D. Vice-chef d'état-major adjoint de la Défense Ottawa (Ontario) (Il s'agit d'une promotion au sein de l'Ordre) Le contre-amiral Arthur Gerard McDonald, C.M.M., M.S.M., C.D. Commandant adjoint - Marine royale Canadienne Ottawa (Ontario)

OFFICIERS

Le commodore Geneviève Bernatchez, O.M.M., C.D. Juge-avocat général Ottawa (Ontario) Le brigadier-général Andrew Michael Downes, O.M.M., C.D. Médecin général Ottawa (Ontario) Le capitaine de vaisseau Michael Andrew Hopper, O.M.M., C.D. Navire canadien de Sa Majesté Carleton Ottawa (Ontario) Le colonel Iain Stewart Huddleston, O.M.M., C.D. Quartier général de la 1re Division aérienne du Canada Winnipeg (Manitoba) Le brigadier-général Stephen Richardson Kelsey, O.M.M., C.D. Quartier général de l'Armée canadienne Ottawa (Ontario) Le colonel Conrad Joseph John Mialkowski, O.M.M., C.S.M., C.D. Quartier général et Escadron des transmissions du 2e Groupe-brigade mécanisé du Canada Petawawa (Ontario) Le lieutenant-colonel Kevin Reinhold Morton, O.M.M., M.S.M., C.D. Commandement - Forces d'opérations spéciales du Canada Ottawa (Ontario) Le commodore Angus Ian Topshee, O.M.M., M.S.M., C.D. Bureau du commandant adjoint Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord Colorado Springs (Colorado), États-Unis d'Amérique

MEMBRES

L'adjudant-chef Bruce Edward Ball, M.M.M., C.D. Commandement - Forces d'opérations spéciales du Canada Ottawa (Ontario) Le capitaine Guy Michel Bériau, M.M.M., C.D. École de la tactique Oromocto (Nouveau-Brunswick) L'adjudant-maître Cordell James Herman Boland, M.M.M., C.D. Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) Edmonton (Alberta) L'adjudant-chef Jean Gérard Éric Bouffard, M.M.M., C.D. Bureau du Chef - Développement des Forces Ottawa (Ontario) L'adjudant Geoffrey Howard Chin, M.M.M., C.D. Centre d'instruction de la 3e Division du Canada Denwood (Alberta) Le capitaine Blair Ainlie Christie, M.M.M., C.D. Régiment des transmissions interarmées des Forces canadiennes Ottawa (Ontario) Le caporal-chef Mohammed Dibaei-Irani, M.M.M., M.S.M., C.D. Commandement des Forces d'opérations spéciales du Canada Ottawa (Ontario) Le sergent Dustin Gerald Donovan, M.M.M., C.D. 19e Escadre Comox Lazo (Colombie-Britannique) L'adjudant-maître Robert Allen Englehart, M.M.M., C.D. Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) Edmonton (Alberta) L'adjudant Charles William Howieson Graham, M.M.M., C.D. Détachement London Centre integré de soutien du personnel London (Ontario) Le sergent Helen Ruth Hawes, M.M.M., C.D. École de l'électronique et des communications des Forces canadiennes Kingston (Ontario) Le maître de 1re classe Leanne Marjorie Hebert, M.M.M., C.D. Navire canadien de Sa Majesté Halifax Halifax (Nouvelle-Écosse) L'adjudant Christopher Baird Hennebery, M.M.M., C.D. The Royal Westminster Regiment New Westminster (Colombie-Britannique) Le sergent Gordon Joseph Hynes, M.M.M., C.D. 424e Escadron de transport et de sauvetage Astra (Ontario) Le premier maître de 1re classe Joseph François Jean-Claude Sylvain Jaquemot, M.M.M., C.D. Navire canadien de Sa Majesté Winnipeg Victoria (Colombie-Britannique) Le sergent Andréanne Lise Micheline Joly, M.M.M., C.D. 2e Bataillon, Princess Patricia's Canadian Light Infantry Shilo (Manitoba) Le premier maître de 2e classe Chesley Wayne Keeping, M.M.M., C.D. Navire canadien de Sa Majesté Montréal Halifax (Nouvelle-Écosse) L'adjudant-chef Joseph Roger Dominic Lapointe, M.M.M., C.D. École du génie militaire des Forces canadiennes Oromocto (Nouveau-Brunswick) Le major Slade Gestur John Lerch, M.M.M., C.D. 3e Bataillon, Princess Patricia's Canadian Light Infantry Edmonton (Alberta) Le sergent Caroline Marie Linteau, M.M.M., C.D. Détachement Gagetown Unité interarmées de soutien du personnel Oromocto (Nouveau-Brunswick) L'adjudant-maître Jerome Patrick MacMullin, M.M.M., C.D. Détachement Gagetown Unité interarmées de soutien du personnel Oromocto (Nouveau-Brunswick) L'adjudant-maître Duane Lewis May, M.M.M., C.D. 19e Escadron de maintenance (Air) Lazo (Colombie-Britannique) L'adjudant James Richard McCarron, M.M.M., C.D. Quartier général du Commandement des opérations interarmées du Canada Ottawa (Ontario) Le sergent Timothy Charles McLean, M.M.M., C.D. Quartier général de la 22e Escadre - North Bay Hornell Heights (Ontario) Le premier maître de 1re classe Dana Bernice McLellan, M.M.M., C.D. TRINITY, le Centre de renseignement et de soutien des opérations maritimes Halifax (Nouvelle-Écosse) L'adjudant-maître David Basil Myers, M.M.M., C.D. 2e Escadron des mouvements aériens Astra (Ontario) L'adjudant-maître Sarah Ann Powers, M.M.M., C.D. 2e Bataillon des services Petawawa (Ontario) Le ranger Ronald Glenn Scott, M.M.M. Patrouille des Rangers canadiens de Snow Lake Snow Lake (Manitoba) L'adjudant-maître Martin Sylvestre, M.M.M., C.D. Quartier général de la 19e Escadre - Comox Lazo (Colombie-Britannique) L'adjudant-chef Micheal Brian Talty, M.M.M., C.D. Quartier général du 41e Groupe-brigade du Canada Calgary (Alberta) L'adjudant-maître Chester William Tingley, M.M.M., C.D. The Royal Canadian Dragoons Petawawa (Ontario) Le premier maître de 2e classe Joseph André Steve Turgeon, M.M.M., C.D. Navire canadien de Sa Majesté Montréal Halifax (Nouvelle-Écosse)

Veuillez noter que l'information contenue dans le présent avis aux médias a été fournie par le ministère de la Défense nationale et indique le grade et le lieu d'affectation des membres au moment de leur mise en candidature.





FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU MÉRITE MILITAIRE

L'Ordre du mérite militaire reconnaît les services exceptionnels de Canadiens et Canadiennes qui, dans l'exercice de leurs fonctions au sein des Forces armées régulières et de réserve, ont fait preuve d'un dévouement et d'une assiduité bien au-delà de ce que le devoir leur commandait. Pour leur dévouement exemplaire envers le Canada, ils sont reçus dans l'Ordre du mérite militaire selon trois grades:



Le grade de Commandeur (initiales honorifiques : C.M.M.) reconnaît des services méritoires exceptionnels rendus dans l'exercice de fonctions d'un niveau de responsabilité élevé.



Le grade d'Officier (initiales honorifiques : O.M.M.) reconnaît des services méritoires exceptionnels rendus dans l'exercice de fonctions comportant des responsabilités.



Le grade de Membre (initiales honorifiques : M.M.M.) reconnaît des services exceptionnels ou un rendement exceptionnel dans l'exercice de leurs fonctions.



Admissibilité et candidatures



La chaîne de commandement et le comité consultatif recommandent au chef d'état-major de la Défense les noms de militaires actifs des Forces armées canadiennes (régulières et Réserve) jugés admissibles. Le chef d'état-major de la Défense soumet ensuite ces noms au gouverneur général pour son approbation.



Le nombre de nominations par année ne doit pas dépasser un dixième d'un pour cent du nombre moyen de personnes qui étaient membres des Forces armées canadiennes au cours de l'année précédente. Il n'y a pas de nominations à titre posthume.



Les récipiendaires peuvent être promus au sein de l'Ordre. Ils doivent alors échanger leur insigne pour celui qui correspond à leur nouveau niveau, étant donné qu'aucun membre ne peut détenir plus d'une nomination à la fois.



La constitution de l'Ordre permet aux membres des forces armées d'autres pays d'être nommés à titre de Commandeur, d'Officier ou de Membre honoraire. Ces nominations permettent de souligner le service méritoire exceptionnel rendu au Canada ou aux Forces armées canadiennes dans l'exercice de tâches militaires.

Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du mérite militaire, consultez notre site Web au www.gg.ca/distinctions.

