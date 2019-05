Restauration PremièreAction et Interstate Restoration font l'annonce d'une entente définitive de leur acquisition par FirstService Corporation





MISSISSAUGA, Ontario, 23 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Restoration Holdings LLC, la société mère de Interstate Restoration et de Restauration PremièreAction, a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente définitive de leur acquisition par la société des services de biens immobiliers FirstService Corporation.

« FirstService a une très bonne compréhension de notre domaine d'activité et de nos clients également; leurs secteurs d'activité se concentrent sur la gestion de biens immobiliers ainsi que l'offre de services aux propriétés et aux propriétaires de biens immobiliers », a mentionné Dave Demos, chef de la direction de Restauration PremièreAction. « Nous parlons le même langage et nous sommes tous les deux axés sur les résultats pour nos clients ».

FirstService chapeautera PremièreAction / Interstate, qui deviendront ensemble une marque indépendante de la société, qui exploitera de manière distincte des autres marques de FirstService.

« FirstService cherchait à se développer dans le secteur des services de restauration après sinistres et nous admirons le succès que connaissent Restauration PremièreAction et Interstate Restoration », a indiqué Scott Patterson, président-directeur général de FirstService. « Nous voulons maintenant aider à accélérer cette croissance ».

Depuis qu'elles ont uni leurs forces en 2016, PremièreAction et Interstate ont eu la vision de devenir un chef de file mondial dans le domaine de la restauration après sinistre. La croissance de ces deux entreprises a été considérable au cours des dernières années, et elles cherchaient un associé financier stratégique pour les aider à poursuivre leurs activités et à accélérer cette croissance.

« Cette transaction représente un autre jalon important pour notre entreprise », a mentionné Stacy Mazur, chef de la direction d'Interstate Restoration. « Nous avons choisi FirstService parce que cette société partage notre vision d'une croissance stratégique et notre désir de continuer à offrir une expérience exceptionnelle à nos clients ».

PremièreAction/Interstate ont choisi de manière proactive le meilleur associé pour appuyer leur vision d'une croissance stratégique. Les investissements faits par FirstService donnent à l'entreprise de restauration la plateforme financière la plus solide dans le domaine, afin de stimuler la croissance, rehausser le pouvoir d'achat et, en bout de ligne, de servir ses clients.

L'entente fut signée par FirstService Corporation et Global Restoration Holdings, LLC, la société de portefeuille d'Interstate Restoration et de Restauration PremièreAction.

La vente de Global Restoration est effectuée par Delos Capital, une société de financement par capitaux propres du marché moyen inférieur. Houlihan Lokey agit à titre de conseiller financier et Goodwin Proctor à titre d'avocat-conseil pour Global Restoration. Fogler, Rubinoff LLP et Ferrante & Associates ont agi à titre d'avocats-conseils pour FirstService.

La conclusion de la transaction reste soumise à l'obtention des approbations réglementaires aux États-Unis et au Canada. La transaction devra se conclure au cours des quatre à six prochaines semaines. PremièreAction et Interstate Restoration continueront d'offrir à leurs clients un service exceptionnel en tant que fournisseurs de premier plan de services de restauration après sinistre en Amérique du Nord.

Au sujet de Restauration PremièreAction

Restauration PremièreAction limitée est le fournisseur chef de file indépendant de services de restauration après sinistre au Canada, qui offre des services de restauration et de reconstruction à l'échelle nationale et aux marché américain commercial et des grosses pertes. Avec plus de 35 emplacements, un service d'urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et un engagement envers le service à la clientèle, PremièreAction sert avec fierté les secteurs résidentiel, commercial et industriel. En mai 2016, PremièreAction a uni ses forces avec Interstate Restoration, société aux États-Unis, et a développé sa base de ressources ainsi que les services offerts aux clients. Elles sont devenues collectivement le deuxième plus important fournisseur de services de restauration en Amérique du Nord.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter : firstonsite.ca ou composer le (877) 778-6731 ou utiliser Twitter à @firstonsite.

Au sujet de FirstService Corporation

FirstService Corporation est un chef de file nord-américain du secteur des services de biens immobiliers, desservant ses clients selon deux plateformes de service de premier plan dans l'industrie : FirstService Residential, le plus important gestionnaire en Amérique du Nord des communautés résidentielles et FirstService Brands, l'un des plus importants fournisseurs de services essentiels pour biens immobiliers en Amérique du Nord, offerts par des systèmes de franchise de marque individuelle et d'exploitation de la société. FirstService produit environ 2 milliards de $ US en revenus annuels et compte plus de 20 000 employés en Amérique du Nord. Forte d'un grand nombre de travailleurs exploitants et d'une équipe de gestion d'expérience, FirstService possède des antécédents de longue durée pour la création de la valeur et de rendements supérieurs pour les actionnaires. Les actions ordinaires de FirstService sont négociées sur NASDAQ et la Bourse de Toronto sous le symbole « FSV ».

Pour obtenir les plus récentes nouvelles de FirstService Corporation, veuillez visiter firstservice.com.

Au sujet de Interstate Restoration

Créée en 1998, Interstate Restoration, LLC, située à Fort Worth au Texas, est l'un des fournisseurs de services de reconstruction et de restauration en cas d'urgence les plus importants en Amérique du Nord. En 2016, Interstate a acquis Restauration PremièreAction, le principal fournisseur canadien indépendant de services de restauration après sinistre. Ensemble, les deux entreprises représentent le fournisseur indépendant de services de reconstruction et de restauration nord-américain le plus important. Les 1 400 employés d'Interstate Restoration et de PremièreAction aident les propriétaires de biens immobiliers et les entreprises à la restauration suite à un feu, une inondation ainsi que des désastres naturels et causés par l'homme.

Pour obtenir plus de renseignements sur Interstate Restoration, veuillez visiter interstaterestoration.com, composer le (800) 622-6433 ou utiliser Twitter à @InterstateRest.

Au sujet de Delos Capital

Delos Capital, fondée en 2013, est une société de financement par capitaux propres du marché moyen inférieur, qui se spécialise dans les rachats d'entreprise par les cadres, les recapitalisations et les placements dans les valeurs de croissance. Pour obtenir plus de renseignements, visiter www.deloscap.com.

Contacts pour les médias :

Restauration PremièreAction

Dana Sharman

MAVERICK

danas@wearemaverick.com

416-640-5525, poste 242

Interstate Restoration

Steve Caulk

+1 (303) 410-4971

FirstService Corporation

Jeremy Rakusin

416-620-1774

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 11:00 et diffusé par :