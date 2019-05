La ministre Duncan annonce l'octroi de fonds à Soccer Canada pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026tm au Canada, au Mexique et aux États-Unis





Le gouvernement du Canada fournit jusqu'à 4,3 millions de dollars à Soccer Canada pour les préparatifs en vue d'accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026tm

TORONTO, le 23 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, a annoncé que le gouvernement du Canada fournira jusqu'à 4,3 millions de dollars à Soccer Canada - à compter de maintenant, et ce, jusqu'en 2020 - pour les préparatifs en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026tm.

Comme annoncé en mars 2018, le gouvernement du Canada appuie pleinement cet accueil conjoint avec les États-Unis et le Mexique de la Coupe du Monde de la FIFA 2026tm. Grâce à ce financement, Soccer Canada pourra planifier adéquatement et prendre des décisions éclairées requises à long terme afin d'accueillir la lCoupe du Monde de la FIFA 2026tm.

La Coupe du Monde de la FIFAtm se tient tous les quatre ans. Il s'agit de la compétition la plus prestigieuse de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Le fait d'accueillir conjointement cette rencontre internationale offrira des possibilités considérables à la communauté sportive. Le gouvernement sait combien le sport est important et combien ses bienfaits sont nombreux. La Coupe du Monde de la FIFA 2026tm va rapprocher les gens de divers horizons et contribuer à façonner notre identité nationale et culturelle. Elle procurera également à la population canadienne des avantages sur les plans social, communautaire, culturel et économique, tout en renforçant l'image du Canada en tant que grande nation sportive.

Ce sera la toute première fois que le Canada accueillera la Coupe du Monde de la FIFAtm pour les équipes masculines. Il a accueilli avec succès toutes les autres compétitions de la FIFA, notamment la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015tm, qui a établi de nombreux records. Cette compétition, qui s'est déroulée dans 6 villes et provinces d'un bout à l'autre du Canada, a attiré 1,35 million de spectateurs et a entrainé des retombées économiques avoisinant un demi-milliard de dollars.

Le gouvernement du Canada est fier des investissements effectués en vue d'appuyer l'organisation de tournois sportifs internationaux. Il continuera à collaborer avec Soccer Canada, de même qu'avec les villes hôtes candidates d'Edmonton, de Toronto et de Montréal et leur province respective, puisque ce tournoi constitue une occasion importante d'appuyer nos athlètes, nos communautés, l'économie et notre réputation internationale en tant que grande nation sportive.

Citations

« Le fait de présenter conjointement la Coupe du Monde de la FIFA 2026tm est une excellente occasion pour nos athlètes d'inspirer les Canadiens partout au pays. Cela permettra aussi d'appuyer les petites et moyennes entreprises d'un bout à l'autre du Canada. Cette rencontre fera rayonner le pays sur la scène internationale et elle incitera les Canadiens et les jeunes athlètes à demeurer actifs et à viser l'excellence. »

- L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« Au nom de Soccer Canada, nous remercions sincèrement le gouvernement du Canada de sa contribution financière à la phase de transition pour présenter conjointement la Coupe du Monde de la FIFA 2026tm. Dès le début du processus de présentation des candidatures, le gouvernement du Canada était là pour appuyer nos efforts. Maintenant, à cette étape, nous savons que la collaboration continue avec tous les ordres de gouvernement est le meilleur moyen d'assurer qu'Edmonton, Montréal et Toronto sont choisies comme villes hôtes officielles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026tm. »

-- M. Peter Montopoli, secrétaire général, Soccer Canada

Faits en bref

Le 10 avril 2017, les organes dirigeants du soccer au Canada, aux États-Unis et au Mexique ont annoncé qu'ils présenteraient une candidature conjointe pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026tm. Ensemble, ils ont mis sur pied la candidature d'Unis 2026.

Le 13 juin 2018, la FIFA a choisi le Canada, le Mexique et les États-Unis pour accueillir la Coupe du Monde de la FIFA 2026tm.

