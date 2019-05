La PDG de TEACH-NOW Emily Feistritzer désignée parmi les 100 personnes les plus créatives en affaires pour l'année 2019, par Fast Company





Dans sa sixième année d'existence, l'organisation mondiale de l'entrepreneuse révolutionne la formation et la certification des enseignants

NEW YORK, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le Dr Emily Feistritzer, présidente et PDG de la plateforme TEACH-NOW Graduate School of Education, a été classée parmi les 100 personnes les plus créatives en affaires pour l'année 2019, par Fast Company. Cette distinction est une reconnaissance du programme qu'elle a créé il y a six ans, qui s'est démarqué jusqu'à constituer la plateforme de formation en ligne des enseignants la plus innovante dans le domaine de l'éducation, et celle qui enregistre la croissance la plus rapide.

Le Dr Feistritzer, leader nationalement reconnue dans la formation des enseignants, et ancienne religieuse, a lancé la plateforme TEACH-NOW en 2013, à l'âge de 71 ans. Depuis, plus de 2 000 candidats ont obtenu leur diplôme, et 1 000 sont actuellement inscrits dans plus de 115 pays. Cette plateforme est l'un des seuls programmes de formation des enseignants, en personne ou sur Internet, à voir son nombre d'inscriptions augmenter, avec une moyenne de 100 nouveaux candidats par mois.

D'après Fast Company, « L'experte en éducation Emily Feistritzer a étudié pendant plus de 40 ans la meilleure manière de former les enseignants, ce qui l'a conduite à intervenir devant le Congrès et les parlements étatiques, à informer les membres des administrations présidentielles, et désormais à oeuvrer pour l'accessibilité en matière d'éducation.

« Elle n'aimait pas s'adresser aux étudiants en tant qu'experte, ni devoir planifier des leçons pour transmettre ses connaissances », explique le magazine. « Elle préférait l'apprentissage collaboratif, pour un monde dans lequel l'acquisition des connaissances puisse être très rapidement disponible. »

La pierre angulaire de la plateforme TEACH-NOW réside dans « l'apprentissage collaboratif basé sur les activités », dans le cadre duquel les candidats enseignants apprennent en effectuant ensemble sur Internet des projets collaboratifs, en groupes de 10 à 15, avec un instructeur.

Le Dr Feistritzer a qualifié la reconnaissance octroyée par le magazine de validation de l'approche singulière du programme en matière de formation des enseignants. « Notre environnement d'apprentissage produit aujourd'hui des enseignants hautement dynamiques, qui sont formés pour enseigner aux étudiants de demain, en phase avec l'univers d'apprentissage du futur », a-t-elle déclaré.

Conçue de manière personnalisée, l'approche unique de la plateforme d'apprentissage dans le cadre de la formation des enseignants ouvre aux diplômés universitaires, aux plus chevronnés, ainsi qu'aux autres personnes en reconversion de carrière, une voie vers une certification leur permettant d'enseigner aux États-Unis et à l'étranger. La réussite de cette approche a conduit à la création de la plateforme TEACH-NOW Graduate School of Education, qui permet aux candidats d'obtenir un diplôme de Master en éducation, ainsi qu'une licence d'enseignement reconnue à travers le monde.

