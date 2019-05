Nomination d'un nouveau membre de l'Autorité internationale pour le projet du pont international Gordie-Howe





OTTAWA, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fait d'importants investissements dans les infrastructures qui contribuent à créer de bons emplois dans la classe moyenne, à promouvoir le commerce et la productivité et à faire croître l'économie. Le pont international Gordie-Howe favorisera la croissance économique en améliorant les liens entre le Canada et les États-Unis et en permettant la circulation continue des personnes et des marchandises dans un corridor commercial sécuritaire et efficace entre Windsor et Detroit.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Roy Norton à titre de membre de l'Autorité internationale pour le projet du pont international Gordie-Howe.

M. Norton est un diplomate chevronné comptant plus de 40 années d'expérience des relations canado-américaines et internationales. Ancien chef du protocole du Canada à Affaires internationales Canada, il connaît très bien les besoins du Michigan et de l'Ontario. Il est actuellement diplomate en résidence à la Balsillie School of International Affairs de l'Université de Waterloo.

L'Autorité internationale est une entité de gouvernance conjointe Canada-Michigan chargée de veiller au respect de l'entente signée par le Canada et le Michigan pour le projet du pont international Gordie-Howe.

La nomination a été faite conformément à la nouvelle approche du gouvernement du Canada en matière de nomination par le gouverneur en conseil. Cette approche appuie les processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite qui visent la parité entre les sexes et reflètent la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à formuler des recommandations de nomination pour les postes de leur portefeuille en leur fournissant des renseignements et des recommandations.

Citation

« Le gouvernement du Canada est heureux d'accueillir M. Roy Norton à titre de membre de l'Autorité internationale. La vaste expertise de M. Norton en matière de relations canado-américaines aidera à mener à bien le projet du pont international Gordie-Howe en assurant la conformité du projet et en établissant des relations solides avec les intervenants et partenaires du projet. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Le projet du pont international Gordie-Howe entre Windsor ( Ontario ) et Detroit ( Michigan ) est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) par l'Autorité du pont Windsor - Detroit (APWD), une société d'État canadienne sans but lucratif. L'APWD est chargée de superviser et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau passage frontalier.

Le pont international Gordie-Howe assurera une connectivité directe aux réseaux routiers existants des deux côtés de la frontière et sera doté d'une infrastructure frontalière améliorée pour faciliter le transport rapide et efficace des marchandises et des voyageurs tout en assurant la sécurité. Il devrait être achevé d'ici la fin de 2024.

Produits connexes

Document d'information - Nomination d'un nouveau membre de l'Autorité internationale pour le projet du pont international Gordie-Howe

Roy Norton

Diplomate chevronné, M. Norton compte plus de 40 années d'expérience des relations canado-américaines et internationales. Ancien chef du protocole du Canada à Affaires internationales Canada, il connaît très bien les besoins du Michigan et de l'Ontario, ayant été consul général du Canada à Detroit de 2010 à 2014 et haut fonctionnaire de la province de l'Ontario.

Fort d'une vaste expérience de l'établissement de relations tant du côté canadien que du côté américain de la frontière, M. Norton a travaillé avec des dirigeants et des intervenants de l'État du Michigan à des initiatives de sensibilisation visant le projet du pont international Gordie-Howe, et on a souligné ses efforts en faveur du projet au Canada et aux États-Unis.

La carrière de M. Norton l'a amené à vivre et à travailler partout dans le monde, plus particulièrement à Washington, dans les États du Michigan et de l'Illinois, et à Ottawa, au Canada.

Il est actuellement diplomate en résidence à la Balsillie School of International Affairs de l'Université de Waterloo et à l'Université Wilfrid Laurier, à Waterloo, en Ontario.

M. Norton vit à Stratford, en Ontario. Il détient un doctorat en relations internationales de l'Université Johns Hopkins, School of Advanced International Studies, Washington D.C., et une maîtrise ès arts en histoire canadienne de l'Université Carleton, à Ottawa (Ontario).

