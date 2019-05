Groupe PG se positionne à l'avant-garde dans le développement de solutions logicielles pour l'industrie forestière





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 930 000 $ à l'entreprise de Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 23 mai 2019 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

PG Solutions corporatives et forestières Itée (Groupe PG) s'impose comme un chef de file dans le développement de solutions logicielles innovantes permettant d'améliorer la productivité et la rentabilité des entreprises de l'industrie forestière. Référence incontournable dans ce secteur de pointe, l'entreprise entend franchir une autre étape dans ce marché de niche grâce à une contribution remboursable de 936 437 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. L'aide du gouvernement du Canada porte sur le développement et la mise en marché de nouveaux produits sur le marché canadien et complète un investissement total de plus de 3,5 M$ qui permettra de créer cinq emplois. Plus spécifiquement, ce projet vise à développer une infrastructure technologique d'avant-garde, incluant l'intelligence artificielle, qui offrira notamment des outils de gestion en temps réel de la ressource, de la forêt jusqu'à l'usine, voire interusines.

Ayant connu plusieurs phases dans son développement depuis sa création en 2004, Groupe PG compte maintenant parmi les acteurs le plus importants dans le développement de solutions de gestion intégrée pour les entreprises du secteur forestier, notamment dans l'est du Canada. Membre associé du Conseil de l'industrie forestière du Québec et de la Fédération québécoise des coopératives forestières, l'entreprise a franchi une autre étape en 2019 grâce à son intégration au consortium FORAC.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il est de première importance que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« En appuyant Groupe PG, le gouvernement du Canada réitère son engagement à soutenir les entreprises qui innovent, créent de la valeur et consolident un secteur porteur pour la région et même au-delà. Je me réjouis de notre appui à cette entreprise qui se démarque dans un marché sans cesse en évolution. Son dynamisme, son audace et son sens de l'innovation contribuent sans conteste à la vitalité de la région. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Notre gouvernement donne les moyens aux entreprises canadiennes de devenir plus compétitives et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Groupe PG annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada en contribuant à la mise en valeur de la ressource et de l'industrie forestière dans son ensemble. En plus de favoriser l'essor de cette industrie, il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Le financement de DEC nous permet de franchir un pas de plus dans le développement de technologies logicielles d'avant-garde et ultra performantes qui bénéficieront à l'ensemble de l'industrie forestière. Fidèles à notre mission et à nos valeurs, nos perspectives de développement s'annoncent des plus prometteuses tant à l'intérieur de nos marchés actuels qu'au regard de nos projets de développement futurs. »

Pascal Gagné, président-directeur général, Groupe PG

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

