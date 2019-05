L'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement décerne son prix bâtisseur de la nation au CN





LE PRIX SERA REMIS LE 30 MAI LORS DU CONGRÈS DE L'AGCA DE 2019 À MONTRÉAL

TORONTO et MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW/ - L'Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement (AGCA) a annoncé aujourd'hui que le CN est le lauréat de son premier prix BÂTISSEUR DE LA NATION. Ce prix souligne le 100e anniversaire de l'AGCA et reconnaît l'importance historique et future d'établir des chaînes d'approvisionnement pour bâtir le Canada.

« Le 100e anniversaire de l'AGCA a motivé la naissance du prix, mais le choix du CN s'explique par le legs inestimable que représente sa contribution économique et novatrice à la création de l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement du Canada, a déclaré Christian Buhagiar, président et chef de la direction AGCA. Notre pays est magnifique, mais la diversité géographique et la densité de la population présentent des défis uniques pour assurer la sécurité du transport et faire le suivi des marchandises et des matières premières. Sans une infrastructure de pointe, l'intégrité des chaînes d'approvisionnement du Canada est compromise, tout comme le positionnement du Canada en matière de commerce mondial. Le CN a fourni et continue de fournir les investissements et le leadership nécessaires pour que la chaîne d'approvisionnement du Canada soit reconnue comme l'une des plus sûres du monde. »

« Au nom des membres de notre personnel, nous sommes honorés de recevoir le prix Bâtisseur de la nation de l'AGCA, a affirmé Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. À l'instar de l'AGCA, cette année marque notre centenaire et nous sommes fiers de l'héritage laissé par notre entreprise, mais nous tournons notre regard vers l'avenir. La chaîne d'approvisionnement est dans notre ADN et la sécurité est une valeur fondamentale au CN. Nous focalisons nos investissements sur l'infrastructure, la technologie et les solutions pour améliorer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement du Canada et dans nos marchés internationaux.»

Le prix Bâtisseur de la nation sera remis au CN pendant un dîner spécial qui aura lieu de 12 h 20 à 13 h 20 le jeudi 30 mai lors du congrès national et gala de remise des prix de l'AGCA de 2019 au Centre Sheraton, à Montréal. Lonny Kubas, VPA, chaine d'approvisionnement du CN, fera une allocution et acceptera le prix au nom de M. Ruest et du CN. Des laissez-passer pour les médias sont disponibles.

À PROPOS DU CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN - la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives - dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

À PROPOS DE L'AGCA

L' Association de la gestion de la chaîne d'approvisionnement (AGCAMC), la plus importante association de la chaîne d'approvisionnement sans but lucratif au Canada, est la voix de la chaîne d'approvisionnement du Canada; elle représente et sert plus de 7 000 professionnels au pays, ainsi que la communauté élargie de la chaîne d'approvisionnement. L'AGCA et une fédération qui compte un secrétariat national et dix corporations provinciales et territoriales. Sa mission est « de guider l'industrie canadienne de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'offrir des avantages tangibles à ses membres et de contribuer au progrès de la profession ».? Par ses initiatives de formation, de défense des intérêts et de développement des ressources, l'AGCA s'efforce de faire avancer sa vision pour que « les professionnels et les organisations en gestion de la chaîne d'approvisionnement du Canada soient reconnus comme étant des chefs de file en matière d'innovation, de concurrence mondiale et de croissance économique ». Son titre de professionnel en gestion de la chaîne d'approvisionnementMC (AGCAMC) est le titre professionnel le plus convoité au Canada pour ceux et celles qui font leur entrée dans la profession et qui progressent en tant que leaders en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Pour de plus amples renseignements, consultez le site scma.com.

SOURCE Association canadienne de gestion des achats (AGCA)

