Une pièce en argent de la Monnaie royale canadienne pour souligner le 50e anniversaire de Give Peace a Chance, du groupe Plastic Ono Band





MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW/ - C'est en 1969 que le Plastic Ono Band, composé de John Lennon et de Yoko Ono, a enregistré Give Peace a Chance, un hymne antiguerre pour des générations de pacifistes et d'amateurs de musique de partout dans le monde. La chanson a été enregistrée en direct dans la suite du couple, à l'hôtel Le Reine Elizabeth, au centre-ville de Montréal, où leur célèbre bed-in pour la paix a eu lieu. Cinquante ans plus tard, grâce à une entente conclue avec Epic Rights, agent de licences mondial pour John Lennon, la Monnaie immortalise ce moment marquant de l'histoire du Canada et de la musique avec une pièce en argent fin saluant le talent artistique et le militantisme social de Lennon et d'Ono.

« Pour des générations de Canadiens, la musique et les paroles de John Lennon et de Yoko Ono sont une source de plaisir et d'inspiration, a indiqué Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Nous sommes ravis d'avoir produit une pièce qui met en valeur le lien spécial unissant le Canada à John et Yoko, ainsi que le message de paix du célèbre couple. »

« Nous sommes honorés que la Monnaie royale canadienne souligne, par une pièce commémorative, le 50e anniversaire du bed-in pour la paix, un moment marquant de l'histoire de notre ville et de notre hôtel, a déclaré David Connor, vice-président régional et directeur général de l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth. Nous espérons que cette pièce contribuera à sensibiliser davantage la population au message de paix de John et Yoko, qui revêt encore aujourd'hui une portée significative et une grande importance. »

Le motif au revers de cette pièce en argent pur à 99,99 % reproduit la célèbre photographie en noir et blanc d'Ivor Sharp où l'on voit John Lennon et Yoko Ono durant leur bed-in pour la paix, tenu à Montréal à la fin du printemps 1969. Vêtus de pyjamas et tenant tous les deux une rose, ils sont assis sur un lit derrière lequel sont installées des affiches pacifistes faites à la main. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

Le tirage mondial est limité à 9 999 exemplaires, en vente à 99,99 $ CA chacun. La description complète de la pièce figure à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca

Des images se trouvent ici : https://www.dropbox.com/sh/qe24k8kmridut9l/AAA6y1sSwhLSvM849E2IXhHla?dl=0

Il est possible de commander cet article directement auprès de la Monnaie en composant le 1?800?267?1871 au Canada et le 1?800?268?6468 aux États-Unis, ou en se rendant sur son site Web. Cette pièce est également vendue dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca.

À propos d'Epic Rights

Basée à Los Angeles, en Californie, et représentant plusieurs artistes de renom, la société Epic Rights est l'un des chefs de file de l'industrie de la musique en matière de stratégie de marque, de marchandisage et de services aux artistes de concert. Elle offre une vaste gamme de services liés, entre autres, à la stratégie de marque, à la négociation de licences, à la gestion des sites Web et des comptes de médias sociaux officiels des artistes, aux boutiques en ligne officielles des artistes de concert, au système de billetterie VIP, aux communautés officielles d'admirateurs, en plus d'offrir des consultations sur l'enregistrement des marques. Pour de plus amples renseignements, consultez le site : www.epicrights.com (en anglais seulement).

