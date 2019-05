Subaru Canada, commanditaire du premier Festival de cyclisme Sea Otter Canada





MISSISSAUGA, ON, le 23 mai 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer son partenariat à titre de commanditaire automobile du premier Festival de cyclisme Sea Otter Canada.

Le Festival, qui se tiendra du 4 au 7 juillet prochains au Blue Mountain Resort, au nord de Toronto, comptera neuf épreuves distinctes de course et de cyclisme se déroulant sur un vaste éventail de routes et de chemins, ainsi qu'une exposition regroupant une centaine de marques de vélos, des démonstrateurs, du divertissement, des brasseries artisanales et des vendeurs de produits alimentaires.

« Le vélo est associé à la marque Subaru depuis fort longtemps », a déclaré Geoff Craig, directeur de la Région du centre de SCI. « Un événement comme Sea Otter Canada représente une excellente occasion d'illustrer cette synergie et de rencontrer les fervents de Subaru pratiquant leur activité favorite. »

Le festival Sea Otter Canada, troisième du genre au monde, est associé au Sea Otter Classic, le festival original qui se tient tous les ans en Californie, et Sea Otter Europe qui en est à sa troisième année.

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec Subaru Canada », a déclaré Jesper Wahlberg, partenaire, Sea Otter Canada. « Subaru soutient depuis longtemps les sports et les athlètes d'endurance au Canada, notamment en triathlon, et c'est pourquoi nous sommes ravis de compter Subaru comme partenaire important du tout premier festival Sea Otter Canada. »

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 09:31 et diffusé par :