Multiplexing rapide utilisant les kits d'Opal® pour la recherche désormais disponible sur la plateforme LabSattm





Lunaphore Technologies S.A., une medtech suisse développant des équipements à la pointe de l'innovation dans les secteurs du diagnostic tissulaire et de la recherche sur le cancer annonce la sortie d'une nouvelle application rapide de multiplexing pour son dispositif, LabSattm Research.

Suite à la signature d'un accord de co-marketing entre Lunaphore Technologies S.A. et Akoya Biosciences, Inc., Lunaphore fournira désormais des protocoles de multiplexing utilisant les kits de test immunologique Opal® d'Akoya pour sa plateforme de marquage de tissus LabSattm Research, le premier équipement de Lunaphore mis sur le marché.

LabSattm permet d'effectuer des tests sur des échantillons de tissu, en moins de 2,5 heures pour un test à 3 biomarqueurs plus contre-coloration avec le kit Opal® 4-Color Manual IHC ; et moins de 4,5 heures pour un test à 6 biomarqueurs plus contre-coloration avec le kit 7-Color Manual IHC Kit1. Ces durées de tests démontrent que le dispositif permet de diminuer de 3 à 4 fois le temps actuellement nécessaire pour réaliser les mêmes tests avec le kit Opal® 7-Color en utilisant des protocoles manuels ou autres normes automatisées. Pendant l'étude réalisée par les deux entreprises, une intensité comparable à celle obtenue avec d'autres méthodes de coloration a été observée, alors que la reproductibilité a présenté une variabilité de moins de 20 %1. De plus, les tests d'homogénéité du marquage ont donné d'excellents résultats, notamment un signal de gradient en dessous de 10 % pour 1 cm de tissu1. Cette méthode offre l'opportunité aux utilisateurs d'analyser des images et de quantifier des signaux en utilisant les outils d'imagerie et les logiciels d'Akoya.

Le temps de traitement remarquablement court du dispositif est obtenu grâce à une puce microfluidique novatrice qui est au coeur de l'innovation développée par Lunaphore. Elle permet aux chercheurs de réaliser des cycles d'optimisation rapides afin d'obtenir et de reproduire des marquages multiplexes sans investir dans des instruments d'automatisation traditionnels.

Diego G. Dupouy, co-fondateur et CTO de Lunaphore, a déclaré : « Les excellents marquages obtenus avec notre plateforme sont les fruits du travail d'équipe de Lunaphore et d'Akoya, soutenu par notre volonté commune de constamment améliorer nos technologies. Notre objectif est de combiner la diminution de la durée de test et l'obtention de marquages de haute qualité afin de permettre aux chercheurs de développer leurs propres séries d'immunophénotypage en un temps record. »

Avec l'introduction de la méthode de multiplexing automatique ultra-rapide sur LabSattm, Lunaphore met à la portée des petits et moyens laboratoires des techniques de multiplexing ultramodernes démontrant une reproductibilité équivalente à celle de systèmes d'automatisation classiques et une rapidité inégalée.

À propos de Lunaphore

Lunaphore Technologies S.A. est une entreprise suisse développant des appareils de marquage automatique de tissus de nouvelle génération. La technologie primée, basée sur la microfluidique, est le FFeX (Fast Fluidic Exchange). Elle vise à effectuer des analyses beaucoup plus rapidement que les techniques standards et a obtenu de bons résultats lors de tests effectués sur des échantillons provenant de patients cancéreux. Fondée en 2014 avec comme vision d'intégrer des approches en « -omique » dans le diagnostic de tissus, Lunaphore a été reconnue comme l'une des entreprises les plus innovantes aux niveaux national et international.

À propos de LabSattm Research

LabSattm Research est un système automatisé ultra-rapide de distribution de réactifs effectuant des tests d'immunohistochimie (IHC) sur des échantillons de tissus. Il est utilisé uniquement dans le cadre de la recherche. La performance de vitesse révolutionnaire du dispositif est obtenue grâce à une puce microfluidique novatrice pour le traitement de tissus qui est au de l'innovation de Lunaphore. Cette technologie brevetée permet un marquage très précis des tissus, avec une réduction drastique des durées d'incubation des réactifs.

À propos de l'immunohistochimie, de l'immunofluorescence(IHC/IF) et du multiplexing

La coloration par immunohistochimie est une technique impliquant l'utilisation d'anticorps pour détecter la présence de biomarqueurs spécifiques du cancer sur un prélèvement de tissu. Durant un test par immunohistochimie, l'échantillon de tissu est coloré avec des anticorps marqués produisant une coloration des tissus visible au microscope qui signalent la présence et la localisation de biomarqueurs spécifiques du cancer. L'immunohistochimie est le test par biomarqueur le plus fréquemment effectué dans le diagnostic de routine du cancer suite à une biopsie, ainsi qu'un test courant dans la recherche en immuno-oncologie. L'immunofluorescence (IF) est une technique similaire qui produit des colorations fluorescentes observables à l'aide d'un microscope à fluorescence. IHC et IF font partie des tests les plus communs dans les recherches du domaine de l'immuno-oncologie aidant les chercheurs à identifier les types de cancers spécifiques.

Afin d'analyser le micro-environnement de la tumeur, la compréhension de l'organisation spatiale et la co-expression de biomarqueurs multiples dans une section tissulaire sont essentielles. À cet effet, il est possible de colorer et de visualiser plusieurs cibles simultanément avec une technique connue sous le nom d'IHC ou IF multiplexe. Avec les kits fluorescent d'Akoya Opal® à 4 et 7 couleurs, respectivement 3 et 6 biomarqueurs peuvent être colorés en une fois afin d'augmenter la collecte d'information de chaque section tissulaire.

Avis de non-responsabilité : LabSattm Research est uniquement approuvé pour l'utilisation dans le cadre de la recherche et n'est pas disponible pour les procédures de diagnostic. Uniquement commercialisé en Europe.

1 Données internes.

1 Données internes.

