Le gouvernement du Canada soutient le secteur forestier grâce à un investissement dans de nouveaux produits et procédés novateurs et écologiques





L'investissement contribuera à la mise au point de produits et de procédés novateurs de pâtes et papiers ainsi qu'à la création et au maintien de 743 emplois à Brompton, au Québec, et à Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador

BROMPTON, QC, le 23 mai 2019 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le leadership en matière d'environnement et la croissance économique vont de pair. Le gouvernement du Canada reconnaît les possibilités qu'offrent les technologies propres au sein du secteur forestier canadien. Les investissements réalisés dans l'utilisation de ressources propres en vue de la fabrication de bioproduits contribuent à la protection de bons emplois pour la classe moyenne et de l'environnement pour les générations futures.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 13,8 millions de dollars dans Kruger inc., pour la réalisation de travaux à Brompton, au Québec, et à Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador. L'entreprise transforme des ressources du bois renouvelables en produits durables de grande qualité, comme du papier journal et du papier spécialisé pour emballer les aliments et d'autres produits.

Cette annonce viendra appuyer l'investissement de plus de 27,5 millions de dollars de Kruger qui servira à établir des installations à la fine pointe de la technologie à Brompton où sera produit le tout premier papier 100 % recyclé et biodégradable, approuvé pour être en contact direct avec la nourriture. Les restaurants pourraient par exemple l'utiliser pour emballer des hamburgers. À Corner Brook, Kruger installera un nouveau système pour faire sécher de la biomasse de basse qualité, qui est normalement envoyée au dépotoir. Cette biomasse servirait ensuite à produire de l'énergie pour l'usine, limitant ainsi l'utilisation de combustibles fossiles aux fins de son exploitation.

Ce projet contribuera à la création et au maintien de 743 emplois, dont 30 sont de nouveaux emplois à Brompton, et créera 176 postes pour étudiants du programme coopératif dans les établissements postsecondaires. Il permettra par ailleurs de générer de nouvelles occasions, de faciliter l'accès à de nouveaux marchés, de réduire la quantité de déchets envoyée au dépotoir, et de réduire de moitié la quantité d'eau utilisée. Grâce à cet investissement, Kruger évitera de consommer 48 000 barils de pétrole par année et réduira ses émissions de gaz à effet de serre de 25 000 tonnes par année.

Cet investissement fédéral est réalisé au titre du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme conçu pour attirer et soutenir des investissements commerciaux de grande qualité dans les secteurs les plus dynamiques et novateurs du Canada.

« Je suis fière que notre gouvernement appuie des entreprises canadiennes qui travaillent à faire de notre monde un endroit plus sécuritaire et plus propre. Kruger déploiera des efforts ici même, à Bromptonville, afin de mettre au point un produit unique qui nous permettra de transporter nos aliments de façon sécuritaire, sans nuire à l'environnement. Cela témoigne du dur labeur, de l'engagement et de l'inventivité de nos travailleurs locaux. »

- La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau

« L'investissement de notre gouvernement dans Kruger contribue à mettre de l'avant la production écologique qui réduit l'empreinte carbone de l'industrie et crée de bons emplois pour la classe moyenne au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Grâce à ce projet, nous transformerons notre façon d'exploiter la bioéconomie et d'utiliser les ressources propres en vue de fabriquer des produits novateurs de pâtes et papiers. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Grâce au soutien du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, ces investissements auront des retombées positives à long terme : l'offre de débouchés pour une expansion future dans les marchés en croissance, la création d'emplois ainsi que le maintien de centaines d'autres, et la réduction considérable de notre empreinte carbone. Nous sommes très fiers d'investir dans l'économie circulaire du Canada. »

- Le Vice-président, Exploitation, Papiers pour publications et Papiers de spécialité, Kruger inc. Stéphane Lamoureux

Fondée en 1904 et ayant son siège à Montréal, Kruger est une entreprise familiale de quatrième génération qui exploite maintenant 13 usines de production au Canada et qui possède 38 centrales d'énergie renouvelable. L'entreprise est un chef de file nord-américain en matière de recyclage de papier et de carton. Elle est également un acteur important du marché du papier hygiénique et du papier-mouchoir.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et de services prêtent main-forte aux entreprises pour innover, créer des emplois et contribuer à la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple et fondée sur l'historique de chaque entreprise, la plateforme d'Innovation Canada peut orienter une entreprise vers les programmes et les services qui lui conviennent le mieux en environ deux minutes.

