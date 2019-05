L'approche unique de Sodexo Canada en matière d'équilibre entre les sexes a gagné sa place dans la première édition du guide des pratiques émergentes en faveur des objectifs de développement durable des Nations Unies.





BURLINGTON, ON, le 23 mai 2019 /CNW/ - Les travaux de recherche de Sodexo Canada pour atteindre un équilibre entre les sexes optimal sur le lieu de travail font partie des entrées recensées par le Guide des pratiques émergentes des objectifs de développement durable (ODD) (Sustainable Development Goals (SDGs) Emerging Practice Guide), publié aujourd'hui par le Réseau canadien du pacte mondial des Nations Unies (GCNC), en partenariat avec Affaires mondiales Canada.

Le guide comprend des exemples d'initiatives de 40 sociétés et organisations, destinées à faire progresser l'action en faveur des 17 objectifs de développement durable adoptés par les États membres des Nations Unies en 2015. Télécharger le guide.

« Sodexo Canada a traduit l'objectif de développement durable relatif à l'égalité entre les sexes en un objectif à l'échelle de l'entreprise qui vise à atteindre des effectifs équilibrés, soutenu par un environnement inclusif », déclare Suzanne Bergeron, présidente de Sodexo Canada.

« Notre présence dans ce guide important, ainsi que notre certification Parité platine témoignent de notre rôle précurseur en matière de promotion des droits des femmes à tous les niveaux de notre organisation. »

En 2011, le Groupe Sodexo, société mère de Sodexo Canada situé en France, a lancé une étude pluriannuelle sur l'impact d'une culture inclusive, à partir de données obtenues auprès de plus 50 000 cadres répartis dans 70 entités de Sodexo du monde entier. En 2014, Sodexo a élargi cette étude pour analyser l'impact du sexe sur les indicateurs financiers de performance, ainsi que l'implication du personnel, sa fidélisation, la fidélisation des clients et la sécurité. L'étude a également examiné la présence de femmes à tous les niveaux de la direction pour mieux comprendre le vivier de talents qui affectera, à terme, l'équilibre entre les sexes au niveau supérieur de la direction.

« Nous avons observé que l'entreprise avait de meilleurs résultats, selon la plupart des indicateurs de performance, lorsque les femmes occupaient entre 40 et 60 pour cent des postes de direction », affirme Suzanne Bergeron. « Dans le cadre de nos objectifs d'équilibre entre les sexes, nous nous sommes fixé pour but d'atteindre cette proportion optimale. »

Historiquement, les femmes ont toujours été les principales promotrices des initiatives sur le lieu de travail liées à l'équilibre entre les sexes. Sodexo ouvre une nouvelle voie en faisant de cet objectif de développement durable une responsabilité partagée par tous et toutes au sein de l'organisation. La société a récemment créé une commission consultative nommée SoTogether, mandatée pour inciter toute l'équipe de Sodexo à unir ses efforts afin de parvenir à un équilibre entre les sexes. En premier lieu, SoTogether a identifié la nécessité, pour le personnel masculin de Sodexo, de s'impliquer davantage en tant que soutien et moteur pour l'équilibre entre les sexes sur le lieu de travail.

« Bien que le secteur privé soit un vecteur d'accélération du développement durable à l'échelle locale, de nombreuses entreprises ne savent pas bien par où commencer et se heurtent à de sérieux obstacles, comme l'alignement des ODD avec leurs programmes d'actions respectifs », explique Ayman Chowdhury, directeur du Secrétariat du Réseau canadien du pacte mondial. « Nous espérons ainsi que, grâce au partage des pratiques émergentes, ce guide pourra inspirer et orienter toutes les sociétés canadiennes qui découvrent les ODD et cherchent à les intégrer à leur ADN professionnel. »

Le Guide des pratiques émergentes des objectifs de développement durable (ODD) (Sustainable Development Goals (SDGs) Emerging Practice Guide) fait partie de ces outils de plus en plus nombreux fournis par le GCNC pour aider le secteur privé canadien à adopter des pratiques professionnelles durables et responsables. D'autres outils existent, comme le Guide de l'avocat général (Guide for General Counsel), le Manuel de l'OCDE pour les sociétés canadiennes (OECD Guidelines Handbook for Canadian Companies) et les Enquêtes sur les ODD (SDG Surveys).

Sodexo au Canada

Sodexo fournit des services sur site au Canada depuis plus de 40 ans. Reconnue comme un partenaire stratégique, Sodexo Canada assure des services de qualité de vie à ses clients, ses employés et ses visiteurs, dans les secteurs de l'entreprise, de l'éducation, de la santé, de l'énergie et des ressources. Ces services de qualité de vie créent des environnements sains, sécurisés et efficaces permettant aux individus et aux organisations d'évoluer avec succès. Avec plus de 185 clients profitant de ses services de gestion des denrées alimentaires et des installations, Sodexo est un chef de file du marché au Canada, en termes de revenus et de clients. L'entreprise a été reconnue comme étant un employeur d'excellence durant les six dernières années. Sodexo Canada est fière d'avoir créé la fondation Sodexo Stop Hunger, une association caritative indépendante qui a levé plus de trois millions de dollars pour combattre la faim et a fait don de plus d'un million de repas aux jeunes à risque dans tout le Canada depuis 2007.

À propos du Réseau canadien du Pacte mondial

Le Réseau canadien du Pacte mondial (GCNC) est à l'origine des 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies et des 17 objectifs de développement durable (ODD). Ce faisant, il unifie et renforce les capacités du secteur privé canadien en vue d'adopter des pratiques professionnelles durables, en créant et en favorisant des opportunités pour une collaboration multilatérale. www.globalcompact.ca

