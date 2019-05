Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement





LONDON, ON, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à London.

Les médias sont invités à se joindre à Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, au nom de Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Kate Young, Secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité (Accessibilité)

Date : 24 mai 2019



Heure : 11 h 30



Endroit : 1045, rue Dundas

London (Ontario)

