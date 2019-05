Le RQRA lance des outils de formation et de sensibilisation destinés à la lutte contre la maltraitance envers les aînés





QUÉBEC, 23 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) profite de sa participation au Forum des partenaires pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées pour lancer deux vidéos de formation destinées à l'ensemble des employés travaillant au sein de ses résidences pour aînés membres. « Cette initiative s'inscrit tout naturellement dans notre position de tolérance zéro à l'égard de toute forme de maltraitance », a rappelé M. Yves Desjardins, président-directeur général du RQRA.



Abordant les thèmes de la maltraitance et de la bientraitance, chacune des capsules vidéo propose d'abord des définitions, puis des moyens d'action à mettre en application. « Nous souhaitions mettre à la disposition du plus grand nombre de personnes des outils à la fois pratiques et facilement accessibles, qui rejoignent la mission première des résidences pour aînés membres du RQRA, soit d'offrir un environnement sécuritaire et de qualité aux aînés qui choisissent d'y habiter », a précisé M. Desjardins.

Rappelons que les efforts de sensibilisation du RQRA à l'égard de ce sujet sensible remontent à mars 2018, avec la campagne « Stop à la maltraitance envers les aînés » déployée à l'occasion de sa tournée annuelle des régions du Québec. Les vidéos sont disponibles pour visionnement dans l'espace formation du site web du RQRA.

La maltraitance, un fléau qui prend plusieurs formes

Selon le ministère de la Famille , la maltraitance toucherait environ 7 % des aînés, ce qui représenterait plus de 105 000 personnes maltraitées. Cette statistique ne reflète toutefois pas complètement la réalité, en raison notamment de l'absence de base d'information centralisée. La maltraitance se décline en sept (7) classes : psychologique, physique, sexuelle, matérielle et financière, violation des droits, organisationnelle ainsi que l'âgisme.

À propos du Regroupement québécois de résidences pour aînés

Le RQRA est un organisme à but non lucratif qui regroupe des résidences privées pour aînés. Il rassemble près de 760 membres, gestionnaires et propriétaires de résidences, à la tête de plus de 90 000 unités locatives dans tout le Québec. Ses membres offrent un milieu de vie de qualité aux aînés autonomes ainsi que des services d'assistance et des soins à ceux qui sont en perte d'autonomie.

www.rqra.qc.ca

Source et relations médias

Marie-Claude Dion

Responsable des communications

Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA)

Tél. : 514 526-3777, poste 240

Cell. : 514 402-2877

mcdion@rqra.qc.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68908118-2e94-4e20-a36c-c388bbc05a61

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 09:05 et diffusé par :