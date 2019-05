Bases.ai annonce l'acquisition de l'entreprise SenseAI et sa plateforme de collecte de données industrielles





M. Dany Bolduc, co-fondateur de SenseAI, nommé à la tête du bureau de recherche et développement montréalais de Bases.ai

LÉVIS, QC, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Bases.ai , une entreprise agissant comme le chaînon manquant entre la théorie et la pratique en matière d'intelligence artificielle industrielle, a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente qui lui permettra d'acquérir l'entreprise Technologies SenseAI inc.

Fondée en 2017 et basée à Montréal, SenseAI a développé une puissante solution logicielle et matérielle d'acquisition de données hybride (infonuagique et « edge computing ») capable de s'intégrer avec les différents systèmes du monde industriel (Modbus, BACnet, etc.). De plus, la firme a conçu de puissants capteurs intelligents modulaires sans-fil qui permettent la collecte des données industrielles, sans nécessiter le remplacement des équipements en place.

« Les données sont au coeur de tout projet d'apprentissage machine (machine learning). Avec SenseAI, nous solutionnons cette partie clé de l'équation de l'I.A. en entreprise tout en ouvrant la porte à de nombreuses possibilités d'innovation », souligne Martin Bouchard, co-fondateur de Bases.ai.

« L'équipe de SenseAI déborde d'enthousiasme à l'idée de se joindre à Bases.ai pour y faire évoluer notre plateforme et notre savoir-faire », ajoute Dany Bolduc. « Cette entente conjuguera l'expertise de Bases.ai dans le secteur de l'intelligence artificielle appliquée et notre connaissance approfondie des objets connectés industriels. »

La transaction définitive devrait être conclue au plus tard le 30 juin 2019.

À propos de Bases.ai

Avec de premières installations à venir à Lévis, Bases.ai veut agir comme le chaînon manquant entre la théorie et la pratique en matière d'intelligence artificielle. Elle offrira aux entreprises l'opportunité de bénéficier de bases d'expérimentation à la fine pointe de la technologie qui leur permettront de développer, de tester et d'intégrer des solutions misant sur l'intelligence artificielle appliquée. Des infrastructures spécialisées, telles que des espaces de travail, des salles de tests, des robots industriels ainsi que des super calculateurs, seront mises à la disposition des entreprises partenaires.

Ces bases d'expérimentation, développées dans les principales régions du Québec, permettront, à terme, d'avoir un impact majeur sur l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial québécois en favorisant l'utilisation de l'intelligence artificielle en milieu industriel.

SOURCE Bases.ai

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 08:40 et diffusé par :