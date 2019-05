100 bénévoles étrangers de 38 pays vont rivaliser pour figurer parmi les narrateurs urbains de la Tour de la Grue jaune





WUHAN, Chine, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- Les 7ème Jeux mondiaux du CISM se tiendront bientôt à Wuhan en octobre 2019. La Tour de la Grue jaune emblématique de Wuhan a lancé la Sélection 2019 des bénévoles étrangers de la Tour de la Grue jaune en mars dernier, avec pour thème « À la rencontre des Jeux mondiaux militaires, narration d'histoires sur Wuhan ». Plus de 1000 étudiants étrangers se sont inscrits à l'évènement à Wuhan et, éventuellement, 91 étudiants de 38 pays dont le Canada, la Russie, la Thaïlande et l'Afrique du Sud ont été sélectionnés comme bénévoles candidats pour le Parc de la Tour de la Grue jaune. Les concurrents ont raconté des histoires sur Wuhan sous forme de récitations de poèmes anciens, démonstrations d'arts martiaux, démonstrations de calligraphie et autres spectacles. Le Tour de la Grue jaune continuera de fournir une formation théorique et pratique aux bénévoles candidats au stade suivant et les évaluera en septembre. Tous les candidats déterminés comme admissibles par cette évaluation seront engagés en octobre comme narrateurs auprès des touristes internationaux.

« Nous espérons que la Tour de la Grue jaune deviendra une fenêtre à travers laquelle le monde découvrira la Chine et qui ouvrira une nouvelle voie permettant aux étudiants étrangers de découvrir et de disséminer la culture traditionnelle chinoise, des histoires sur Wuhan et la culture de la Tour de la Grue jaune », a déclaré un responsable du Parc de la tour de la Grue jaune.

Située à Wuhan, dans la province de Hubei, la Tour de la Grue jaune est le lieu où la rivière Yangtze et la voie ferrée Pékin-Guangzhou se rejoignent. Avec son emplacement géographique unique et ses poèmes transmis de génération en génération, c'est une tour culturelle célèbre qui concilie le paysage naturel et le paysage humaniste et qui jouit de la réputation de « Tour No. 1 au monde ».

