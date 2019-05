La pénurie d'anesthésiologistes a des conséquences sur la prestation de services chirurgicaux et soins de la douleur aiguë et chronique





Plus de postes de résidents sont nécessaires

TORONTO, le 23 mai 2019 /CNW/ - La Société canadienne des anesthésiologistes (SCA) se préoccupe depuis plusieurs années du nombre croissant de postes d'anesthésiologistes affichés, mais non comblés. En outre, le nombre de provinces qui délèguent des recruteurs de médecins au Congrès annuel de la SCA et le nombre d'associations médicales provinciales et de membres individuels de la SCA qui déclarent éprouver des difficultés à recruter des anesthésiologistes pour pourvoir des postes à leurs emplacements hospitaliers continuent d'augmenter. Nous ne croyons pas que ces pénuries d'anesthésiologistes sont anecdotiques ou isolées, pas plus que nous croyons qu'elles correspondent à une insuffisance temporaire.

Afin de s'attaquer à ces pénuries, la SCA, en partenariat avec l'Association canadienne universitaire des départements d'anesthésie (ACUDA), a fait parvenir deux lettres au cours des deux dernières années demandant que l'on augmente le nombre de postes de résidents en anesthésiologie. Cette demande reconnaît que toute augmentation au bassin de stagiaires en une seule année ne fera pas changer le nombre de médecins anesthésiologistes avant au moins quatre ou cinq ans. La SCA et l'ACUDA participent aussi activement à la formation d'équipes de soins en anesthésie dirigées par des médecins qui visent à accroître la productivité et les normes de qualité des soins d'anesthésie prodigués dans les emplacements hospitaliers et chirurgicaux au Canada.

Les anesthésiologistes jouent un rôle essentiel dans la prestation de services chirurgicaux aux Canadiens. En outre, les anesthésiologistes jouent également un rôle crucial dans la prestation de services aux personnes souffrant de douleur aiguë et chronique. Plus récemment, ils ont joué un rôle essentiel pour contribuer à gérer l'actuelle épidémie d'opioïdes grâce à la mise sur pied de programmes transitoires pour la gestion de la douleur et à la promotion de changements dans les pratiques de prescription. La pénurie d'anesthésiologistes a des conséquences sur ces programmes.

C'est dans les collectivités rurales et éloignées que la pénurie de médecins anesthésiologistes est la plus criante, mais cette pénurie s'étend maintenant aux municipalités et villes de plus grande envergure. Cette pénurie continuera de s'aggraver alors que les effectifs actuels d'anesthésiologistes vieillissent et prennent leur retraite. Nous croyons que les postes d'anesthésiologistes à pourvoir, une conséquence d'une formation insuffisante de spécialistes anesthésiologistes, auront un effet de goulot d'étranglement empêchant les Canadiens d'avoir accès à des services chirurgicaux essentiels, déclare le Dr Daniel Bainbridge, président de la SCA.

La SCA continuera de plaider en faveur d'une augmentation du nombre de postes de résidents, et continuera de former des équipes de soins en anesthésiologie et de plaider en leur faveur afin de permettre aux Canadiens d'avoir un meilleur accès à des services de médecins anesthésiologistes au Canada.

À propos de la Société canadienne des anesthésiologistes

La Société canadienne des anesthésiologistes (SCA) est la société nationale de spécialité destinée aux anesthésiologistes de partout au Canada. Depuis sa fondation en 1943 à titre d'organisme bénévole sans but lucratif, la SCA est guidée par sa vision de leadership novateur et d'excellence en anesthésiologie, en soins périopératoires et en sécurité des patients. La SCA représente 3 000 membres (anesthésiologistes, anesthésiologistes généralistes, résidents, assistants en anesthésie, etc.) partout au Canada et dans le monde, et se consacre à la promotion de l'excellence dans les soins aux patients grâce à la recherche, à l'éducation et à la représentation.

