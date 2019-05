Déjà un bestseller pour le livre «Fumoir - Les recettes inédites du Maître Fumeur» !





QUÉBEC, le 23 mai 2019 En avril dernier, Micael Béliveau, connu sous le nom de Maître Fumeur, a lancé le livre Fumoir - Les recettes inédites du Maître Fumeur, publié chez Pratico Édition. Celui-ci a littéralement connu un succès instantané! En effet, il a figuré parmi le top 5 des livres les plus vendus au Québec pendant 3 semaines consécutives et il figure toujours dans le top 10 des 100 livres les plus vendus au Québec en date d'aujourd'hui (selon le palmarès Gaspard). Avec plus de 5 000 exemplaires vendus, il est déjà considéré comme un bestseller et est assurément un livre incontournable pour l'été!

Une star montante de la cuisine

Micael est réellement une star montante de la cuisine au Canada! Son site Web figure parmi les sites culinaires francophones les plus consultés, avec une moyenne d'environ 100 000 pages vues par mois, et son groupe Facebook privé sur le fumage («Fumoir - Maître Fumeur discussion») regroupe plus de 50 000 personnes qui partagent leurs expériences respectives et posent quotidiennement une foule de questions sur le sujet. Les ateliers de formation du Maître Fumeur affichent également complet partout à travers la province, ce qui témoigne aussi de l'engouement hors du commun des Québécois pour le fumoir.

Une tendance culinaire en forte croissance au Québec

« On a rencontré Micael en 2018, dans le cadre d'une collaboration pour un autre livre sur le barbecue et le fumoir, et on a tout de suite eu un coup de foudre professionnel! C'est le genre de personne qui parle de sa passion avec un enthousiasme contagieux et qui sait vraiment créer des liens avec le monde. On a tout de suite cru en son potentiel et on s'est dit qu'il fallait vraiment produire un livre avec ce gars-là! », lance Caty Bérubé, présidente de Pratico-Pratiques.

Le livre Fumoir, un ouvrage pertinent

Le livre Fumoir - Les recettes inédites du Maître Fumeur contient de l'information pertinente pour la compréhension du fumage. On y aborde les types de fumoirs, l'allumage et l'entretien du feu, le fumage à chaud et à froid ainsi que les bons outils à utiliser, et on y retrouve près de 80 recettes. Ce livre offre aux lecteurs les connaissances nécessaires pour profiter pleinement de cette méthode de cuisine rassembleuse. Le livre est disponible en ligne sur le site Web pratico-pratiques.com et partout en magasin au coût de 29,95$.

