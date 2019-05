Midland identifie de fortes et extensives anomalies de polarisation provoquée associées à l'indice aurifère elsa du projet Baie-James Or





MONTRÉAL, 23 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. ("Midland") (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer les résultats d'un levé de polarisation provoquée (« PP ») et d'échantillonnage en rainures réalisés autour de l'indice aurifère Elsa, sur son projet Baie-James Or (bloc Galinée) détenu à 100 %. La zone Elsa a été découverte en juin 2018 et avait titré jusqu'à 14,85 g/t Au en échantillons choisis (voir le communiqué du 26 août 2018 pour les détails ; noter que les échantillons choisis sont de nature sélective et les teneurs obtenues ne sont pas représentatives des zones minéralisées).

Le décapage manuel et l'échantillonnage en rainures sur Elsa ont été réalisés en septembre 2018. Les teneurs significatives suivantes ont été obtenues en rainures : 3,26 g/t Au sur 2,4 mètres, incluant 7,1 g/t Au sur 1,0 mètre ; 2,62 g/t Au sur 0,8 mètre ; 1,36 g/t Au sur 0,6 mètre ; et 1,91 g/t Au sur 0,7 mètre. Ces rainures sont réparties latéralement sur 12 mètres. La minéralisation aurifère à Elsa se présente comme une zone de cisaillement dextre avec de nombreuses veines de quartz-tourmaline-pyrite±arsénopyrite±chalcopyrite, avec une forte altération en séricite et une altération en tourmaline massive dans la roche encaissante. Plusieurs grains d'or visible ont été notés dans des veines de quartz du cisaillement. La minéralisation semble être de type or orogénique.

Un levé PP de type dipôle-dipôle a été réalisé durant l'hiver sur l'indice aurifère Elsa. Le levé identifie clairement une forte anomalie de chargeabilité de 500 mètres de long, directement coïncidente avec l'indice aurifère Elsa. Une autre forte anomalie PP inexpliquée a également été identifiée parallèlement à 500 mètres au sud-est de l'indice Elsa.

Midland est très satisfait des résultats du programme 2018 et hiver 2019 sur Galinée, qui a identifié cette nouvelle structure aurifère combinée à une forte réponse géophysique. L'indice aurifère Elsa est une nouvelle cible de forage prioritaire. Les autres anomalies de polarisation provoquée identifiées lors du levé de 2019 seront prospectées pour découvrir des zones aurifères additionnelles.

Contrôle de la qualité

Le design du programme d'exploration et l'interprétation des résultats est effectué par des personnes qualifiées utilisant un programme d'assurance-qualité/contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisant de standards et de blancs à chaque 20 échantillons. Les échantillons de roche du projet sont analysés par pyroanalyse standard sur des fractions de 30 grammes avec fini par spectroscopie à plasma à couplage inductif (ICP-AES ; Au-ICP21) ou fini gravimétrique (Au-GRA21) aux laboratoires ALS de Vancouver (Colombie-Britannique). Tous les échantillons ont également été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-AES avec dissolution à quatre acides (ME-ICP61). Les échantillons dépassant 1 % cuivre, zinc, molybdène ou nickel ont été réanalysés par ICP-AES 4-acides optimisé pour les hautes teneurs.

Ce communiqué de presse a été préparé par Sylvain Trépanier, P.Géo., Vice-président Exploration Baie-James et Nord-du-Québec chez Midland, « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements, d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico Eagle ltée, Minière Osisko inc., SOQUEM INC., le Fonds d'exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

