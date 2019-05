Corporation Métaux Précieux du Québec fournit une mise à jour sur la monétisation de ses actifs secondaires





MONTRÉAL, 23 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC, FSE : YXEN, OTC-BB : CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») est heureuse de fournir une mise à jour sur la monétisation de ses actifs secondaires. Tout en se concentrant sur son projet aurifère phare, Sakami, et en explorant le territoire Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, la Société poursuit le processus de monétisation des actifs secondaires. Ces actifs ont été acquis dans le cadre des transactions qui ont créé la Société le 27 juin 2018. La Société vend sa participation dans des projets non essentiels ou identifie un partenaire pour poursuivre les travaux d'exploration. Un sommaire de la situation actuelle concernant ce processus est présenté ci-dessous.

La Loutre (graphite)

En vertu de la convention d'option avec Lomiko Metals Inc. (« Lomiko ») sur les projets La Loutre et Lac-des-Îles West par laquelle Lomiko peut acquérir un intérêt de 100 % dans les deux projets. Lomiko peut acquérir l'intérêt de 20 % restant appartenant à la Société en versant un montant additionnel de 1 125 000 $ en espèces, et émettant à la Société 500 000 actions ordinaires de Lomiko avant le 31 décembre 2019. Le projet La Loutre est composé d'un grand bloc contigu de 48 claims situé à approximativement 53 km à l'est de la mine de graphite du Lac-des-Îles (opérée par Imerys), à 120 km au nord de Montréal. Lomiko et la Société ont récemment annoncé des résultats très encourageants pour quatre nouveaux forages d'exploration au diamant réalisés sur la zone Refractory. Les résultats des 16 sondages restants seront rapportés au fur et à mesure de leur réception et de leur compilation.

Somanike (nickel)

En vertu de la convention d'option avec Vanicom Resources Limited (« Vanicom ») sur le projet, Vanicom peut acquérir un intérêt de 100 % dans le projet en contrepartie des conditions suivantes :

un paiement total de 25 000 $ en espèces à la signature de l'entente, qui a été reçu;

une émission à la Société de 125 000 $ en actions ordinaires de Vanicom;

le versement de 100 000 $ en espèces; et

la réalisation de 600 000 $ en dépenses d'exploration au plus tard le 15 juin 2021.

Le projet est constitué de 109 claims et est situé à environ 25 km au nord-ouest de la ville de Malartic, en Abitibi. Le secteur du projet inclut l'ancienne mine souterraine de nickel-cuivre Marbridge qui a produit 774 227 tonnes de minerai titrant 2,28 % de nickel et 0,1 % de cuivre entre 1962 et 1968, avec 4 gisements découverts par prospection de surface et forages entre 1957 et 1966. Vanicom effectue actuellement des travaux de géophysique de surface sur le projet et prévoit de commencer des forages au début de l'automne 2019.

Kipawa (terres rares)

La Société détient un intérêt de 68 % dans le projet Kipawa et détenu par la Société? en coparticipation coentreprise terres rares Kipawa (« SCCK »). Ressources Québec inc. détient un intérêt de 32 %. Ce projet fait partie des 73 claims du projet Kipawa-Zeus. Les claims ne faisant pas partie du projet Kipawa sont détenus à 100 % par la Société. Le projet est situé dans la MRC de Témiscamingue, à 140 km au sud de Rouyn-Noranda et à 90 km au nord-est de North Bay, en Ontario. Des travaux de forage effectués depuis 2011 totalisant 293 forages (24 571 m) ont été utilisés pour réaliser une étude de faisabilité (préparée par Roche lte?e et GENIVAR inc. avec le support de SGS Ge?ostat et Golder Associe?s lte?e). L'étude a présenté un calendrier de production sur 15 ans, à l'exclusion d'une période de pré-production de deux ans, visant à enlever le mort-terrain pour permettre une exploitation à ciel ouvert et la construction d'une usine de traitement et des infrastructures connexes. L'ajout de ressources futures pourrait potentiellement augmenter cette durée de vie. Le 24 septembre 2017, SCCK a pris la décision de cesser les activités de de?veloppement du projet Kipawa et par la suite les activite?s de recherche avec diffe?rents partenaires universitaires et agences gouvernementales. La Société vise à intéresser une ou des tierces parties a? se joindre au projet. Aucun travaux d'exploration n'est prévu.

Vulcain (nickel-cuivre)

Le projet Vulcain est constitué de 68 claims situés dans la région de la Haute-Gatineau. ll est accessible par la route provinciale pavée 117 et par une route de gravier de 45 km reliant le projet à la sortie Lac Arthur. Un gisement situe? sur le projet sous le lac Renzy a déjà? fait l'objet d'une exploitation minière de 1969 a? 1972 sous le nom de Mine Renzy, on y avait extrait près de 718 000 tonnes de minerai a? 0,7 % Ni et 0,7 % Cu. Des travaux de réhabilitation seront entrepris en 2019 par le Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles sur le secteur de l'ancienne opération minière. La Société prévoit vendre son intérêt dans le projet ou identifier un partenaire pour poursuivre les travaux d'exploration.

Matheson, Ontario (or)

La Société détient un intérêt de 50 % dans 75 titres du projet Matheson-Explorers détenu par la Coentreprise Matheson, situé dans le camp minier de Timmins en Ontario. L'entreprise International Explorers and Prospectors Inc. détient 50 %. Plusieurs cibles d'exploration ont e?te? de?finies lors des programmes d'exploration réalisés dans le passé mais n'ont pas e?te? testées de façon systématique par forages. La Société prévoit vendre son intérêt dans le projet ou identifier un partenaire pour poursuivre les travaux d'exploration.

En ce qui concerne les projets aurifères Blanche et Charles, Opinaca Gold West, Annabelle et Chemin Troïlus détenus à 100 % par la Société sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, la Société prévoit de céder sa participation dans ces projets ou de rechercher des partenaires pour réaliser des travaux d'exploration. Le document ci-joint contient de plus amples informations sur les actifs secondaires disponibles de la Société au Québec.

L'objectif de la Société est d'identifier une ressource de plusieurs millions d'onces sur le projet Sakami et de faire progresser le projet pour lui permettre de réaliser tout son potentiel. Il poursuivra également l'exploration et l'évaluation d'autres projets sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une nouvelle société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Goldcorp Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

