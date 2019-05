Avis aux medias - La Monnaie royale canadienne dévoilera une nouvelle pièce de circulation pour marquer le 75e anniversaire du jour J





OTTAWA, le 23 mai 2019 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne dévoilera une nouvelle pièce de circulation de 2 dollars soulignant le 75e anniversaire du débarquement des soldats canadiens lors du jour J à Juno Beach, en Normandie. Cet événement aura lieu à la Garnison de Moncton, le 27 mai 2019.

Où : 8th Canadian Hussars

Garnison de Moncton

296, rue Park

Moncton (Nouveau-Brunswick)



Quand : Le lundi 27 mai 2019

Arrivée des médias et des invités : 9 h 45

Discours d'ouverture et dévoilement : 10 h



Qui : L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants

Mme Marie Lemay, présidente, Monnaie royale canadienne

Le lcol Rénald Dufour, commandant, North Shore Regiment (N.-B.)

Le col Shawn McPherson, commandant de brigade, Quartier général du 37e Groupe-brigade du Canada

Mme Marie-Linda Lord, Ph. D., lieutenante-colonelle honoraire

