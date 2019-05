Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'anniversaire de l'incident du Komagata Maru





OTTAWA, le 23 mai 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de l'incident du Komagata Maru :

« Il y a cent cinq ans aujourd'hui, le Komagata Maru, un navire à vapeur, est arrivé dans la baie Burrard de Vancouver. À bord se trouvaient 376 sikhs, musulmans et hindous de l'Asie du Sud. Ils espéraient s'installer au Canada et se bâtir une vie meilleure.

« Peu d'entre eux ont mis les pieds en sol canadien. Les agents d'immigration, qui appliquaient les lois discriminatoires de l'époque, n'ont pas permis au navire de s'amarrer. Pendant deux mois, les passagers ont été obligés de rester à bord du navire, souvent privés de nourriture et d'eau. Le gouvernement canadien de l'époque a finalement forcé le Komagata Maru à retourner en Inde, où certains d'entre eux ont été tués et d'autres ont été emprisonnés.

« Il y a trois ans, dans la Chambre des communes, j'ai présenté des excuses officielles au nom du gouvernement du Canada à tous ceux qui ont été touchés par cet événement tragique. Nous ne pouvons pas effacer leur douleur et leur souffrance, mais nous pouvons tirer des leçons de ce sombre chapitre de notre histoire. Nous devons choisir la voie de la compassion et ouvrir nos bras à ceux qui sont dans le besoin.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des victimes de la tragédie du Komagata Maru et de leurs descendants. Nous soulignons également les contributions importantes que la communauté sud-asiatique apporte au Canada. La diversité fait notre force et nous permet de bâtir un pays plus prospère et meilleur. »

