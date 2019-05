CGI récipiendaire d'un prix international pour le meilleur logiciel de financement commercial





LONDRES, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) reçoit le prix Leader in Trade du fournisseur du meilleur logiciel de financement commercial, remis par GTR. Ce prix souligne l'excellence dans le secteur du financement commercial, des marchandises, de la chaîne d'approvisionnement, du financement à l'exportation et des entreprises de technologie financière. Le dîner annuel de remise des prix de GTR, tenu le 2 mai à Londres, a permis de célébrer et de souligner les réalisations de la dernière année des plus grands fournisseurs mondiaux de services aux banques de financement commercial.

« CGI est honorée de recevoir le prix Leader in Trade du meilleur fournisseur de logiciel de financement commercial remis par GTR, a indiqué Frank Tezzi, vice-président, Commerce et chaîne d'approvisionnement, CGI. Il témoigne de l'excellence de notre équipe de classe mondiale Commerce et chaîne d'approvisionnement et de notre solution CGI Trade360. Nous souhaitons féliciter les nombreux partenaires de CGI qui ont également reçu des prix. »



À propos de CGI Trade360

CGI Trade360 fournit la plateforme logicielle, l'infrastructure et les ressources de soutien nécessaires pour gérer les activités de commerce international des banques. Offerte sous forme de logiciel service (SaaS), la solution CGI Trade360 permet aux banques de proposer à leur clientèle une gamme complète de services traditionnels de commerce, de chaîne d'approvisionnement (comptes fournisseurs, comptes clients), et de gestion de trésorerie et des biens affectés en garantie, accessibles partout et en tout temps à partir d'une plateforme mondiale unique et intégrée.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte environ 77 000 conseillers et professionnels établis partout dans le monde, offrant ainsi un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. CGI génère des revenus annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

