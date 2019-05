/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Cérémonie de remise des insignes de l'Ordre des arts et des lettres du Québec/





MONTRÉAL, le 15 mai 2019 /CNW Telbec/ - La cérémonie de remise des insignes de l'Ordre des arts et des lettres du Québec se déroulera le 27 mai 2019, à l'Espace orange de l'Édifice Wilder Espace Danse, à Montréal. À cette occasion, les personnalités suivantes recevront, à tour de rôle, leur insigne :

Daniela Arendasova | Arts du cirque

Michel Marc Bouchard | Théâtre et opéra

Nicole Brossard | Littérature

Alan Côté | Chanson et gestion culturelle

André Dudemaine | Gestion culturelle

Françoise Faucher | Théâtre, littérature et télévision

Serge Fiori | Chanson

Paul-André Fortier | Danse

Brigitte Haentjens | Théâtre, littérature et gestion culturelle

Kim Thúy | Littérature

Zab Maboungou | Danse et gestion culturelle

Nadia Myre | Arts visuels

Alain Paré | Gestion culturelle

Rodney Saint-Éloi | Littérature et gestion culturelle

Peter Simons | Mécénat

Pierre Thibault | Architecture

Début : 17 h précise

Fin : 18 h 25

Une séance photo suivra la cérémonie

Des entrevues individuelles avec les lauréats et des Compagnons et Compagnes honorés au cours des cinq dernières années qui seront présents sont envisageables dès 16h15

Adresse : 1435 rue De Bleury, Montréal

