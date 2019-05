C.H. Robinson fait l'acquisition de Dema Service S.p.A. pour étendre sa présence mondiale





C.H. Robinson continue d'étendre sa présence mondiale avec l'annonce de l'acquisition de Dema Service S.p.A. (Dema Service) le 22 mai 2019. Dema Service, basé en Italie, est l'un des principaux fournisseurs de services routiers en Europe.

« L'acquisition de Dema Service est un événement marquant pour C.H. Robinson et renforcera notre réseau existant en Italie sur l'un des plus importants marchés de transport routier en Europe, » a déclaré Jeroen Eijsink, Président Europe chez C.H. Robinson. « Nous sommes impatients de collaborer avec les clients de Dema Service afin de leur proposer notre ensemble de services logistiques pour les aider à optimiser leur supply chain. »

Pour C.H. Robinson, il s'agit de la deuxième acquisition en Europe en 2019. L'entreprise a récemment fait l'acquisition du transitaire international Space Cargo pour accroître son réseau en Espagne et en Colombie.

Dema Service est une société privée de logistique offrant des services de transport routier à travers l'Europe. Dema Service a son siège social à Pescara en Italie et compte environ 100 employés dans ses trois bureaux en Italie, en Pologne et en République tchèque.

« Nous sommes ravis de rejoindre C.H. Robinson, l'un des plus gros fournisseurs de logistique externalisée (3PL) au monde, et de renforcer leur forte présence en Europe. » a déclaré Mauro de Lellis, Cofondateur de Dema Service. « Notre connaissance étendue du marché local associée au réseau mondial de C.H. Robinson, nous permettra de fournir des services de premier ordre à nos clients. »

C.H. Robinson intègrera Dema Service à sa division de service routier en Europe and à sa plateforme technologique unique, Navisphere.

Dema Service est l'un des principaux fournisseurs de services routiers en Europe. La société offre également des services de transport international et d'autres prestations logistiques. Dema Service a été fondé en 2004 et est basé à Pescara en Italie.

