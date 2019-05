Les professionnels de laboratoire médical du Canada se réunissent à Fredericton





FREDERICTON, le 23 mai 2019 /CNW/ - La communauté de laboratoire médical au Canada se rassemblera à Fredericton au cours des prochains jours pour LABCON, la conférence annuelle de perfectionnement professionnel animée par la Société canadienne de science de laboratoire médical (SCSLM). LABCON se déroulera au Palais des congrès de Fredericton du 24 au 26 mai.

Au Canada, les professionnels de laboratoire médical effectuent plus de 440 millions d'analyses chaque année. Les renseignements contenus dans les résultats de ces analyses permettent aux médecins de prendre des décisions médicales précises et averties en vue de diagnostiquer et de traiter leurs patients. Sans professionnels qualifiés pour produire ces résultats, prodiguer des soins de qualité aux patients serait impossible.

« Au Canada, nous éprouvons une pénurie de professionnels de laboratoire médical. D'ici 10 ans, environ 50 % de la main-d'oeuvre sera admissible à prendre sa retraite et la nouvelle réserve de diplômés qui entrent sur le marché du travail est tout à fait insuffisante pour contrebalancer ces retraites », affirme la présidente de la SCSLM, Maria Klement. « Les effets de cette pénurie se font déjà ressentir dans les régions rurales et éloignées partout au pays. »

LABCON permet à ces professionnels de se tenir à l'affût de nouvelles stratégies et technologies dans le domaine de la science de laboratoire médical.

« LABCON est une excellente occasion pour les professionnels de laboratoire médical au Canada de renforcer leurs compétences afin de réussir à naviguer et à s'adapter à l'environnement des soins de santé, qui est en évolution perpétuelle », constate la chef de la direction de la SCSLM, Christine Nielsen.

Cette année, la conférence de trois jours offre une quarantaine de sessions pédagogiques et d'ateliers. Parmi les conférenciers, on compte le Dr John M. Dornan, qui présentera l'impact de la dysphorie de genre sur le labo, et Gilles Lanteigne, PDG du Réseau de santé Vitalité, qui discutera des stratégies de modernisation dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre spécialisée.

Le Dr John Butt, pathologiste judiciaire, partagera ses anecdotes personnelles de l'écrasement du vol 111 de SwissAir. Il a dirigé l'équipe qui a réussi à identifier les membres d'équipage et les passagers de l'écrasement d'avion.

Au sujet de la SCSLM

La Société canadienne de science de laboratoire médical est l'organisme national de certification des technologistes et adjoints de laboratoire médical et l'association professionnelle regroupant les professionnels des laboratoires médicaux au Canada. Incorporée en 1937 sous le nom de la Société canadienne des technologistes de laboratoire, la Société compte plus de 14 000 membres, au Canada et dans divers pays du monde.

