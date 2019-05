Le Palais des congrès de Montréal réunit les experts en développement durable de 10 universités québécoises





MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal a récemment mis sur pied le comité Innovation en développement durable qui réunit à une même table des experts issus, entre autres, de dix établissements universitaires québécois.

Ses membres auront le double mandat de faciliter le partage de connaissances entre le Palais et les chercheurs de haut niveau en développement durable et de répertorier les occasions de partenariats de recherche entre le Palais et des organismes spécialistes en la matière.

«?Avec ce nouveau comité d'experts, le Palais confirme son rôle de carrefour de connaissances en mettant en commun les savoirs de spécialistes en développement durable. Nous sommes heureux de collaborer avec les universités à des projets de recherche novateurs qui permettront de positionner le Québec et le Palais comme chefs de file dans ce domaine?», s'enthousiasme Robert Mercure, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal.

UNE IMPORTANTE COLLABORATION DES UNIVERSITÉS DE LA PROVINCE

Les représentants des différents établissements universitaires siégeant au comité ont été sélectionnés pour leur rôle stratégique en développement durable :

Serge Beaudoin

Directeur du Groupe de partenariats d'affaires

Université de Sherbrooke

Patrick Cigana

Conseiller en développement durable

Polytechnique Montréal

Eric Duchemin

Professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement

Directeur scientifique du Laboratoire d'agriculture urbaine

Université du Québec à Montréal (UQAM) - AU/LAB

Julien-Pierre Lacombe

Conseiller en développement durable

École de technologie supérieure (ÉTS)

Pierre Lemay

Adjoint au vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé

Université Laval

Nicolas Merveille

Professeur au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale et à l'Institut des sciences de l'environnement

Université du Québec à Montréal (UQAM) - ESG UQAM

François Miller

Directeur du Bureau du développement durable

Université McGill

Karine Navilys

Coordonnatrice en développement durable

HEC Montréal

Luc Surprenant

Conseiller en développement durable

Université de Montréal

Rebecca Tittler

Coordinatrice du Collège Loyola pour la diversité et la durabilité et du Centre de recherche Loyola sur la durabilité

Université Concordia

Claude Villeneuve

Professeur titulaire et directeur de la Chaire en éco-conseil

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

À ce groupe pourraient s'ajouter de nouveaux membres rattachés à d'autres universités du Québec.

DES ANNONCES MAJEURES EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dévoilement fait suite à la récente adhésion du Palais au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, dont l'un des 17 objectifs pour sauver le monde aborde l'importance de travailler avec des partenaires.

En plus de la mise sur pied de ce comité, le Palais a annoncé en avril dernier la carboneutralité de son immeuble, son soutien à la Bourse du carbone Scol'ERE et à ses actions de sensibilisation dans les écoles primaires montréalaises, son nouveau programme de compensation carbone destiné aux clients qui désirent réduire leur empreinte environnementale ainsi que sa participation à de nouveaux projets de recherche.

«?Nous avons le privilège de voir évoluer le monde de demain dans nos murs et avons la ferme intention de continuer de nous développer en valorisant les pratiques durables. Diverses initiatives sont mises en oeuvre et ce n'est qu'un début?», affirme Christian Ruel, vice-président aux finances et à l'administration et responsable du développement durable au Palais des congrès.

