Eurêka! sur les chapeaux de roues!

MONTRÉAL, le 23 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'île du savoir et son partenaire de mise en oeuvre, le Centre des sciences de Montréal, vous donnent rendez-vous au Vieux-Port de Montréal pour célébrer la 13e édition de la grande fête des sciences. Treize ans de spectacles, d'activités, et de démonstrations scientifiques en tous genres... et toujours sous le signe du plaisir!

Mobilité et transports du futur

Cette année, le Festival Eurêka! aborde la mobilité! Moyens de transport innovants et durables, circulation de biens et d'aliments, rovers spatiaux, exosquelettes... la mobilité nous entoure, nous rapproche et structure notre quotidien. Elle est aussi au coeur des grands projets sociétaux et environnementaux de demain. Avec son feu roulant d'activités interactives GRATUITES, Eurêka! invite les jeunes et leurs familles à découvrir les innovations scientifiques et technologiques qui changeront à jamais nos modes de déplacement et nos vies!

Prochaine station : Eurêka!

Parmi les coups d'éclat de la programmation cette année : Thierry Boitier de TransPod qui lèvera le voile sur la technologie Hyperloop, un réseau de tubes sous vide qui nous permettra un jour de voyager au sol à 1 200 km/h; le chercheur Jérôme Laviolette qui nous fera réfléchir à l'évolution de nos habitudes de transport; Alexandru Duru, un diplômé de Polytechnique et détenteur d'un records Guinness qui volera (oui, oui!) sur une planche à hélices; Grupo Jobel qui vous entraînera dans une animation théâtrale intermodale; l'équipe du REM qui vous fera embarquer virtuellement à bord de son nouveau métro automatisé et vert; et Kelitos Sports qui vous invitera à botter un ballon de soccer intelligent!

Mais ça ne s'arrête pas là! À Eurêka!, on fait aussi bouger des objets par la pensée, on s'amuse avec les mathématiques, on participe à des ateliers de programmation et à des expériences de chimie bouillonnantes, on fait de la glu, de la réalité virtuelle, on rencontre des bestioles de plumes et de poils, des musiciens et des pros du BMX! Tout cela et beaucoup plus!

Deux porte-paroles pour deux fois plus de délire!

Stéphane Bellavance et Martin Carli sont de nouveau à bord pour cette 13e édition! Les deux compères mettront le feu aux planches le samedi 8 juin, à 20 h, sur la grande scène du Festival avec une mouture unique du quiz Génial! de Télé-Québec. Bouclez bien votre ceinture!

Grands partenaires

L'île du savoir est fière de réaliser Eurêka! avec son fidèle partenaire, le Centre des sciences de Montréal.

Eurêka! est rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Montréal, du Ministère de l'Économie et de l'Innovation, du Ministère des Transports, du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et du Ministère du Tourisme.

« Je suis très heureuse du retour de cet événement grand public dans le Vieux-Montréal qui réussit avec brio, et depuis 13 ans, à rendre la science pertinente et accessible pour tous. J'applaudis l'équipe organisatrice d'avoir bâti cette année une programmation autour de la mobilité, un thème très cher pour mon administration municipale. Comme les fidèles de ce rendez-vous annuel des sciences, je suis curieuse de découvrir les innovations en mobilité qui y seront déployées. Nul doute qu'elles seront ludiques, éducatives, inspirantes et révélatrices de l'immense talent montréalais en la matière », a dit la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Le festival Eurêka! fait partie des rendez?vous incontournables qui permettent au grand public et à la relève québécoise de découvrir les technologies novatrices et les perspectives d'emploi liées au domaine stimulant des sciences et technologies. J'invite donc l'ensemble de la population à y participer en grand nombre et à profiter des activités et expériences interactives proposées pour faire le plein de nouvelles connaissances scientifiques ainsi que d'idées innovantes », a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

Commanditaires associés

Tourisme Montréal, CAE, Concertation Montréal, École de technologie supérieure, Institut national de la recherche scientifique, Polytechnique Montréal, Université McGill, Université Concordia, Université de Montréal, Université du Québec, Université du Québec à Montréal, Université Laval, Université de Sherbrooke, Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), GIRO et Éco Tours Montréal. Le projet est aussi réalisé avec le soutien financier de Merck Canada Inc., de la Fondation familiale Trottier et du Fonds Ernest Solvay géré par la Fondation Roi Baudouin (Belgique).

Prêts et prêtes pour le décollage?

À propos de L'ÎLE DU SAVOIR

L'île du savoir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'émergence d'une culture scientifique et d'une relève dynamique, en science et technologie, en réunissant des partenaires issus des institutions d'enseignement et de recherche, d'organismes de culture scientifique et du milieu des affaires.

À propos d'EURÊKA !

Eurêka! c'est LA PLUS GRANDE FÊTE DE SCIENCE au Québec qui rassemble, chaque année, petits et grands passionnés de science ou simples curieux. Au programme : trois jours de plaisir et de découvertes scientifiques et une foule d'activités interactives GRATUITES. Depuis le début de cette grande aventure, en 2007, plus de 865 000 visiteurs enthousiastes dont près de 50 000 élèves ont pris part à la fête!

Pour consulter la programmation : FESTIVALEUREKA.CA

HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT

Vendredi 7 juin ? 9 h 30 à 15 h 30

Samedi 8 juin ? 10 h 30 à 19 h 30 + Programmation de soirée dès 20 h

Dimanche 9 juin ? 10 h 30 à 18 h

