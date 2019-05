/R E P R I S E -- Invitation aux medias - Conférence de presse concernant l'Hôpital régional de Saint-Jérôme/





SAINT-JÉRÔME, QC, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, la ministre des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, madame Sylvie D'Amours, et l'adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et député de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin, feront une annonce importance concernant l'offre de soins et de services de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme, situé dans la région des Laurentides.

Seront également présents à la conférence de presse, monsieur Mario Lafambroise, député de Blainville, madame Lucie Lecours, députée de Les Plaines et madame Agnès Grondin, députée d'Argenteuil.

DATE : Le jeudi 23 mai 2019



HEURE : 14 h



LIEU : Hôpital régional de Saint-Jérôme

Auditorium (entrée par la porte extérieure, bloc E)

290, rue De Montigny

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5T3

