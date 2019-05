/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Lebouthillier parlera de l'importance de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme à Percé/

La ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, sera en Gaspésie pour souligner l'importance du tourisme rural et éloigné et parler de la stratégie Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance...

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias pour des entrevues individuelles à la suite de la consultation auprès des entreprises touristiques de la région de l'Outaouais. À compter de 14 h...