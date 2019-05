/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur la façon dont il contribue à réduire l'itinérance à Toronto/





GATINEAU, QC, le 22 mai 2019 /CNW/ - Adam Vaughan, Secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, accompagné du député de York­Centre, Michael Levitt, participera à une cérémonie de dévoilement, lors de laquelle il fera une annonce concernant la façon dont le gouvernement du Canada mise sur la générosité d'un citoyen pour aider à réduire l'itinérance à Toronto.



L'annonce sera faite au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean­Yves Duclos, et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough,

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le jeudi 23 mai 2019



HEURE : 10 h



ENDROIT : 212 promenade Epsom Downs

Toronto (Ontario)

