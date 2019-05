Trois lauréates de l'Alberta, du Manitoba et de Terre-Neuve remportent le concours « Le sens d'un chez-soi » au profit d'Habitat pour l'humanité Canada





TORONTO, 23 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus de 8000 élèves de la 4e, 5e et 6e année des quatre coins du pays nous ont fait part de leur définition d'un « chez-soi » dans le cadre du concours « Le sens d'un chez-soi » organisé au profit d'Habitat pour l'humanité Canada. Les trois grandes gagnantes ? une par niveau scolaire ? auront la chance de remettre des subventions de 25?000 $ au projet de construction d'Habitat pour l'humanité de leur choix, tandis que les neuf finalistes verseront des dons de 5?000 $ aux filiales de leurs communautés. Chaque participation étudiante a également permis de recueillir un don de 10 $ au bénéfice des programmes locaux de l'organisme. 82?000 $ supplémentaires ont ainsi pu être amassés en vue de construire de nouveaux logements à travers l'ensemble du Canada.



Mallory Pitzner (Airdrie, Alberta) a remporté le grand prix de la 4e année et a décidé de remettre son don de 25?000 $ à la filiale Habitat pour l'humanité du sud de l'Alberta. Cliquez ici pour lire le poème de Mallory : « Quand je pense à mon chez-moi ».

Eva Marasa (Winnipeg, Manitoba) a décroché le grand prix de la 5e année. Son don sera versé à la filiale Habitat pour l'humanité du Manitoba. Cliquez ici pour lire le poème d'Eva : « Un chez-soi ».

Hannah Brown (St. John's, Terre-Neuve) a remporté le grand prix de la 6e année et a choisi d'accorder son don à la filiale d'Habitat pour l'humanité de Terre-Neuve-et-Labrador. Cliquez ici pour lire le poème d'Hannah : « Un chez-soi ».

« Je tiens à féliciter toutes les gagnantes, mais je veux aussi remercier tous les étudiants qui ont participé et qui nous ont fait part de ce qu'un chez-soi signifiait pour eux », a déclaré Mark Rodgers, président-directeur général d'Habitat pour l'humanité Canada. « Vous avez tous réellement eu un impact sur vos communautés. Vous nous avez aidés à sensibiliser les gens et à recueillir des fonds qui nous permettront d'aider encore plus de familles. »

Finalistes ? 4 e année

Aidan Iwasaki Toronto, Ontario Habitat pour l'humanité Grand Toronto Emma Pouliot Upper Tantallon, Nouvelle-Écosse Habitat pour l'humanité Nouvelle-Écosse Ayaan Shahid Windsor, Ontario Habitat pour l'humanité Windsor-Essex

Finalistes ? 5 e année

Rebecca Elkoubi Montréal, Québec Habitat pour l'humanité Québec Ava Lambe Dunville, Terre-Neuve-et-Labrador Habitat pour l'humanité Terre-Neuve-et-Labrador Julia Lovendino Grand Prairie, Alberta Habitat pour l'humanité Edmonton

Finalistes ? 6 e année

Sheaden Kiss Kingsville, Ontario Habitat pour l'humanité Windsor-Essex Ann Wang Vancouver, Colombie-Britannique Habitat pour l'humanité Grand Vancouver Noya Zuberi Scarborough, Ontario Habitat pour l'humanité Grand Toronto

Découvrez tous les textes gagnants au sensdunchezsoi.ca.

Le concours « Le sens d'un chez-soi » n'aurait pu avoir lieu sans le généreux soutien de notre commanditaire-fondateur, Genworth Canada.

« Le concours Le sens d'un chez-soi encourage les élèves à faire preuve d'engagement et de compassion au sein de leur communauté. Par la même occasion, le programme les sensibilise et les incite à se renseigner sur la question du logement abordable. Depuis le début de ce concours en 2007, nous avons versé plus de 1,2 million de dollars à l'organisme Habitat pour l'humanité du Canada et avons permis aux jeunes de s'impliquer pour créer un monde meilleur », a déclaré Stuart Levings, président-directeur général de Genworth Canada.

Nous avons également eu la chance de compter sur les prix offerts par Revera Inc. et sur un jury formé de représentants du Silver Hotel Group, nos deux nouveaux commanditaires.

Le modèle d'accession à la propriété abordable d'Habitat pour l'humanité aide les familles dans le besoin à faire l'acquisition de leur propre maison. Les propriétaires de maisons Habitat s'engagent en contrepartie à rembourser un prêt hypothécaire adapté à leurs revenus et à accorder 500 heures de bénévolat à l'organisme. Cela leur permet de se forger de solides assises et d'accéder à la stabilité financière qui leur permettra de planifier l'avenir de leurs enfants.

À propos du commanditaire-fondateur : Genworth MI Canada Inc.

Genworth MI Canada Inc. (TSX : MIC), par l'entremise de sa filiale, la Compagnie d'assurance d'hypothèques Genworth Financial Canada (Genworth Canada), est le plus important assureur hypothécaire résidentiel privé au Canada. La Compagnie fournit de l'assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du Canada, ce qui facilite l'accession à la propriété pour les acheteurs d'une première maison. Genworth Canada se distingue par l'excellence de son service à la clientèle, une technologie de traitement novatrice et un solide cadre de gestion du risque. Grâce à son leadership éclairé et à l'attention qu'elle porte à la sécurité et à la solidité du système de crédit hypothécaire, Genworth Canada appuie le marché de l'habitation depuis plus de deux décennies. En date du 31 mars 2019, Genworth Canada détenait un actif total de 6,9 milliards de dollars et affichait 4,1 milliards de dollars en capitaux propres. Pour plus de renseignements, visitez le www.genworth.ca/fr .

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme national sans but lucratif qui vise à bâtir un monde où chacun dispose d'un chez-soi abordable, décent et où il fait bon vivre. Habitat pour l'humanité mobilise les communautés afin d'aider les familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l'indépendance par le biais de l'accès à une propriété abordable. Grâce à l'aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 54 filiales locales oeuvrant dans chaque province et territoire, nous fournissons une base solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Pour plus d'information, consultez le www.habitat.ca/fr .

Pour plus d'information, veuillez contacter :

Sarah Austin, gestionnaire principale, communications

Habitat pour l'humanité Canada

Courriel : saustin@habitat.ca

Téléphone : 416 644-0988/1 800 667-5137 poste 302

Communiqué envoyé le 23 mai 2019 à 06:00 et diffusé par :