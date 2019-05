Sanofi Genzyme et l'UNIsep « enrubannent » Montpellier pour les patients, à l'occasion de la Journée Mondiale de la Sclérose En Plaques (SEP)





La journée Mondiale de la Sclérose En Plaques (SEP) se tiendra le 30 mai 2019, autour d'une campagne intitulée #MyinvisibleMS pour faire évoluer le regard sur le handicap. A cette occasion, Sanofi Genzyme acteur phare en médecine de spécialités, s'engage aux côtés de l'UNIon pour lutter contre la Sclérose En Plaques (UNISEP), pour mettre en lumière cette maladie invalidante et réunir les acteurs solidaires engagés dans la lutte contre la Sclérose En Plaques.

Cette année, la ville de Montpellier sera particulièrement active, avec une conférence intitulée, « la vie avec la Sclérose En Plaques » en présence de la championne handisport de Snowboard Cécile Hernandez et du parrain Philippe Candeloro.

Une sensibilisation nécessaire pour une maladie encore trop méconnue

La SEP qui touche plus de 100 000 personnes en France, se déclare le plus souvent entre 25 et 35 ans ; 3?4 des personnes atteintes de cette maladie sont des femmes. La SEP est la première cause de handicap non traumatique chez les jeunes adultes.

L'objectif de cette journée de sensibilisation est donc d'informer et de soutenir les actions du réseau de solidarité afin de faire changer le regard et les comportements sur la maladie.

Un collectif, pour une journée exceptionnelle, le 28 mai à Montpellier

Dans un élan conjoint, Sanofi Genzyme avec l'UNIsep, la ville de Montpellier, le CHU de Montpellier, l'AFSEP, l'APF, l'ARSEP, le Centre Expert SEP du CHU (CRCSEP) et le Midi Libre proposent le 28 mai un ensemble d'actions de sensibilisation grand-public à l'Opéra Comédie.

? Un enrubannage de plusieurs bâtiments de Montpellier, notamment de l'Opéra Comédie de Montpellier, du CHU et de l'entrée du site Sanofi, avec le ruban bleu, devenu le symbole du soutien aux personnes vivant avec une SEP et à leur entourage.

? Une conférence Grand Public animée par Olivier Biscaye, rédacteur en Chef de Midi Libre. Le Professeur Pierre Labauge, porte-parole du projet sera présent pour expliquer et préciser les objectifs de cette journée.

? Une exposition photo « Sep'as ce que vous croyez », pour laquelle 14 patients ont accepté d'être photographiés et mis en scène pour sensibiliser le grand public aux symptômes invisibles de la maladie.

? Des animations devant l'Opéra Comédie avec une distribution de flyers et de rubans afin de mettre en lumière les actions des acteurs de santé et leur importance dans la lutte contre la maladie.

? Une opération de « green marketing » avec 30 vélos customisés aux couleurs de la journée qui vont circuler dans les rues de Montpellier. Un rendez-vous de vélos est prévu à 13h30 - Place de la Comédie.

Sanofi Genzyme et l'UNIsep, deux acteurs engagés pour la cause des patients

Depuis sa création à Boston, en 1981, Sanofi Genzyme n'a cessé de se mobiliser afin de découvrir et développer de nouvelles thérapies pour lutter contre les maladies graves et invalidantes, d'accompagner les patients mais aussi les aidants et enfin de sensibiliser la population à ces maladies souvent méconnues.

L'UNIsep, qui fédère plusieurs structures associatives dans la lutte contre la sclérose en plaques, organise de nombreuses actions pour sensibiliser le public et rassembler des fonds, depuis sa création en 1998. L'information du grand public est une de ses missions prioritaires afin de modifier le regard sur cette maladie.

