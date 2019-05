/R E P R I S E -- Avis aux médias - La cérémonie de Charlottetown s'inscrit dans la traversée du Canada pour souligner le jour J et la bataille de Normandie/





CHARLOTTETOWN, le 22 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, des vétérans et des invités d'honneur souligneront le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie à l'occasion d'une cérémonie spéciale s'inscrivant dans le cadre de la traversée commémorative du Canada jusqu'à Halifax. Ce printemps, des trains transportant des bottes de combat - symboles des nombreux Canadiens qui ont fait un voyage similaire durant la Seconde Guerre mondiale - traverseront le pays, de Vancouver à Halifax. Les bottes arriveront à Halifax et feront partie de la cérémonie de marque du gouvernement du Canada le 6 juin.

Nous encourageons les médias à diffuser les détails des activités à l'aide du texte suivant :

« Le 23 mai, les vétérans, leur famille, les jeunes et le grand public sont invités à participer à l'activité commémorative du jour J et de la bataille de Normandie au Manège militaire Quenne Charlotte à 12 h (HAA). »

Lieu : Manège militaire Queen Charlotte

3, rue Haviland

Charlottetown

Île-du-Prince-Édouard



Date : Le jeudi 23 mai 2019



Heure : 12 h (HAA)

Participez à la conversation dans les médias sociaux en utilisant les mots-clics #LeCanadasesouvient et #JourJ75; pour en savoir plus, visitez le site Web veterans.gc.ca.

En plus du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, 2019 marque le 5e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Afghanistan et le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut et de la campagne d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.

