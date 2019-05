L'examen NMAT par GMAC tm disponible pour la première fois au Nigeria





Le Conseil d'admission à l'Enseignement Supérieur en Gestion (GMAC), une association mondiale d'écoles de commerce d'enseignement supérieur pionnières, a annoncé aujourd'hui que 13 grandes écoles sud-africaines et nigériennes utilisent désormais l'examen NMAT par GMAC tm pour leurs programmes d'études supérieures de commerce. L'examen NMAT par GMAC tm a été établi comme une évaluation qualifiante utilisée par les programmes d'écoles de commerce en Afrique.

L'examen NMAT par GMAC tm est également utilisé pour la première fois par les écoles de commerce du Nigeria, notamment les écoles suivantes : Lagos Business School, Covenant University, Nigéria, Redeemer's University, Lead City University et Afe Babalola.

"Ceci marque un exploit pour GMAC dans le cadre de ses efforts visant à normaliser les tests adaptatifs sur ordinateur dans les marchés émergents", a déclaré Sangeet Chowfla, Président et PDG de GMAC. "Nous nous engageons à fournir la meilleure expérience de tests aux candidats et une évaluation standardisée de haute qualité qui permet aux écoles de recruter les meilleurs candidats".

Dr Uchenna Uzo, Directeur de la Maîtrise en Administration des Affaires (MBA) à Lagos Business School, a indiqué : "Nous sommes ravis d'accepter les résultats d'admission à l'examen NMAT par GMAC tm étant l'un des tests d'admission alternatifs que les candidats pourraient passer dans nos programmes de MBA".

L'important développement réalisé par l'examen NMAT par GMAC tm en 2019 est sa disponibilité tout au long de l'année à partir du 17 mai 2019. Auparavant, les candidats ne pouvaient s'inscrire au test que dans une fenêtre de test définie. Toutefois, à l'issue des réactions issues par le marché, l'examen NMAT par GMAC tm sera disponible à la demande jusqu'au 31 décembre 2019.

Pour sa part, Arjun Rudra, Directeur Associé à GMAC pour l'Afrique et la Région du Moyen-Orient, a souligné : "Ceci marque un exploit pour GMAC dans le cadre de ses efforts visant à normaliser les tests adaptatifs sur ordinateur dans les marchés émergents". "Nous nous engageons à fournir la meilleure expérience de tests aux candidats et une évaluation standardisée de haute qualité, ce qui permet aux écoles de recruter les bons candidats", a-t-il ajouté.

Et de poursuivre, "Nous nous sommes engagés à maximiser les opportunités pour chaque candidat au test NMAT par GMAC tm en Afrique ; en leur accordant les moyens pour s'inscrire à plusieurs grandes écoles avec une seule expérience de test".

L'examen NMAT par GMAC tm s'évolue en Afrique chaque année depuis sa première mise à disposition auprès des candidats à partir de l'année 2018. Cette année, GMAC a ajouté l'Université de Cape Town, en Afrique du Sud, parmi les établissements reconnaissant les résultats de l'examen NMAT par GMAC tm.

"Nous sommes encouragés par les progrès réalisés par l'examen NMAT par GMAC tm en Afrique. L'examen offre une valeur et une perspicacité considérables à nos candidats africains, et nous sommes ravis d'accepter désormais les résultats de NMAT par GMAC tm dans le cadre de notre processus de candidature à partir de cette année", a dit M. Segran Nair, Directeur des Programmes Académiques Ouverts pour l'Ecole du Commerce de l'Enseignement Supérieur à l'Université de Cape Town.

Les candidats peuvent se connecter au site électronique suivant : www.nmat.org pour s'inscrire et planifier leur examen NMAT par GMAC tm. Ils peuvent ainsi sélectionner la date et l'heure favorables. Il existe actuellement plus de 37 centres de test répartis dans les principales villes d'Afrique du Sud, du Nigéria, du Botswana, d'Éthiopie, de Namibie et du Zimbabwe.

À propos de GMAC

Le Conseil d'admission à l'Enseignement Supérieur en Gestion (GMAC) est une association d'écoles de commerce d'enseignement supérieur pionnières dans le monde. Fondée en 1953, GMAC s'est engagée à créer des solutions pour que les écoles de commerce et les candidats puissent mieux se découvrir, s'évaluer et communiquer les uns avec les autres. Nous travaillons pour le compte des écoles et de la communauté de l'enseignement supérieur en gestion. Nous guidons aussi les candidats tout au long de leur parcours jusqu'au cycle de l'enseignement supérieur, afin de s'assurer qu'aucun talent ne passe inaperçu.

GMAC fournit des recherches, des opportunités de développement professionnelles et des évaluations de renommée mondiale au secteur, conçues pour faire progresser l'art et la science des admissions. Détenu et administré par GMAC, l'examen GMAT tm (Graduate Management Admission Test tm) est l'évaluation la plus utilisée dans les écoles de commerce d'enseignement supérieur, et reconnue par plus de 7 000 programmes dans le monde entier. Parmi les autres évaluations de GMAC, on peut citer l'examen NMAT par GMAC tm (NMAT tm), qui permet l'inscription à des programmes de gestion d'enseignement supérieur en Inde et dans 10 autres pays, et l'Executive Assessment spécialement conçu pour les programmes exécutifs partout dans le monde.

Www.mba.com, notre portail phare de ressources et d'informations en matière d'éducation d'enseignement supérieur en gestion, reçoit 7 millions de visites par an et présente l'outil de correspondance de Recherche d'Ecole et le Service de Recherche GMASS tm, ainsi que les candidats et les écoles de commerce correspondants.

GMAC est une organisation mondiale avec des bureaux répartis à Hong Kong, en Chine. à Gurugram, en Inde; au Singapour; à Londres, au Royaume Uni; et aux États-Unis. Pour en savoir plus sur nos activités, veuillez consulter le site électronique suivant : www.gmac.com.

