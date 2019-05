Pleins feux sur ModelCenter MBSE 2.0 pour MagicDraw





Participez à notre webinaire gratuit le 4 juin pour un aperçu des nouvelles méthodes d'intégration, expériences utilisateur et capacités de ModelCenter MBSE !

BLACKSBURG, Virginie, 23 mai 2019 /PRNewswire/ -- Phoenix Integration se réjouit d'annoncer ModelCenter MBSE, la première version d'un tout nouveau cadre d'intégration d'analyse pour MagicDraw et CAMEO Systems Modeler. ModelCenter MBSE pour MagicDraw a été conçu du tout au tout pour être plus flexible et plus facile à utiliser que jamais. Ceci permet aux ingénieurs d'intégrer n'importe quel ensemble d'outils d'analyse à leur modèle MagicDraw Sys ML pour valider le comportement du système, vérifier la satisfaction des exigences, et optimiser la conception du système - réduisant ainsi le coût, accélérant le développement, et réalisant un meilleur produit.

ModelCenter MBSE 2.0 pour MagicDraw inclut les nouvelles fonctionnalités et capacités suivantes :

Une nouvelle interface utilisateur intuitive

La capacité à connecter l'analyse au modèle de système sans utiliser de diagrammes paramétriques Sys ML

Des méthodes plus flexibles et plus puissantes pour vérifier la configuration

Une nouvelle intégration plus native à des diagrammes comportementaux

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'introduire les utilisateurs de No Magic à la prochaine génération de capacités d'intégration MBSE », a déclaré Dr. Scott Ragon, directeur du développement commercial technique de Phoenix Integration. « Grâce à ModelCenter MBSE pour MagicDraw, il est plus facile que jamais pour les ingénieurs de valider la configuration système en utilisant n'importe quel outil d'analyse technique ou logiciel. »

À propos de Phoenix Integration

ModelCenter® de Phoenix Integration est l'environnement pour l'ingénierie orientée modèle. ModelCenter® est un cadre logiciel indépendant du fournisseur pour la création et l'automatisation de workflows multi-outils qui optimise les conceptions de produit et valide une ingénierie système Model Based Systems Engineering (MBSE). Il est utilisé par des organisations de premier plan à l'échelle mondiale pour réduire les coûts de développement, améliorer l'efficacité technique, stimuler l'innovation, et concevoir des produits plus compétitifs. Des applications à succès existent dans de nombreuses industries parmi lesquelles l'aéronautique, l'automobile, la défense, l'électronique, l'énergie, l'industrie lourde et la construction navale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.phoenix-int.com.

À propos de MagicDraw

MagicDraw est un outil de modélisation UML, Sys ML, BPMN, et UPDM visuel avec prise en charge de collaboration en équipe. Conçu pour les analystes d'affaires, analystes logiciels, programmeurs, et ingénieurs AQ, cet outil de développement dynamique et versatile facilite l'analyse et la conception de systèmes et de bases de données orientés objet.

