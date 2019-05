La 26e édition de la Hong Kong Fashion Week Printemps/Été du HKTDC aura lieu en juillet





La 26e édition de la Hong Kong Fashion Week Printemps/Été se déroulera du 8 au 11 juillet 2019 au Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Ce salon de quatre jours devrait accueillir près de 1 000 exposants du monde entier, venus présenter un large éventail de vêtements printemps/été, de collections de créateurs, de marques internationales, de vêtements et de tissus, ainsi que d'accessoires de mode. La Hong Kong Fashion Week est une plateforme de sourcing de premier choix pour les acheteurs du monde entier et représente une porte d'entrée vers les marchés dynamiques de la Chine continentale et de l'Asie, ce qui en fait l'un des événements mondiaux incontournables de l'industrie de la mode.

Les zones thématiques reviennent dans toute leur splendeur

La mode a toujours été une industrie très dynamique. Avec l'adoption des nouvelles technologies, elle a la capacité d'évoluer encore plus vite et dans une plus large mesure. Le salon se tient au courant des tendances du secteur pour enrichir son contenu. La zone « Fashion Tech » a ainsi été créée pour répondre aux demandes de l'industrie en matière d'optimisation des processus de fabrication et des processus d'affaires.

Afin d'optimiser l'expérience de sourcing ciblée des acheteurs et d'offrir un maximum d'exposition aux différents secteurs de la mode, le salon est organisé en plusieurs zones thématiques. La zone « Corporate Fashion and Uniforms », forte du succès de son lancement l'année dernière, sera de nouveau présente afin de proposer une large gamme de vêtements professionnels adaptés à différentes industries. La tendance toujours croissante des vêtements de sport confortables est également mise en valeur grâce à la zone « Fashionable Sportswear », destinée au sport et aux activités de loisir occasionnelles.

D'autres zones populaires, comme les zones International Emporium de Mode, Fashion Designers' Showcase, Fashion Gallery Menswear, Womenswear, Infant & Children's Wear, Fabrics & Yarn, Intimate Wear & Swimwear, seront de retour et offriront encore plus de produits.

Des événements passionnants sur la scène

Pour attirer l'attention des acheteurs du monde entier, des créateurs de mode exceptionnels organiseront des défilés prometteurs pendant le salon. Un expert de Fashion Snoops, la célèbre agence internationale de prévision des tendances, présentera un séminaire, Visionary Trends for Autumn Winter 2020/21 for Women's and Men's Wear and Accessories (Vision des tendances pour l'Automne/Hiver 2020/21 en matière de vêtements et d'accessoires pour femmes et hommes), tandis que d'autres professionnels de l'industrie partageront leurs points de vue sur la technologie des vêtements fonctionnels, le commerce de la mode en ligne et le développement des marchés. Une séance de networking sera également organisée dans une ambiance détendue pour les acheteurs internationaux, les exposants et les professionnels de l'industrie afin qu'ils puissent y échanger leurs points de vue et élargir leur réseau professionnel.

