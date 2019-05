Selon le Reputation Institute, David Holl, PDG de Mary Kay Inc. fait partie des dix chefs d'entreprise les plus estimés au monde





Mary Kay Inc., une marque de beauté mondiale, a annoncé aujourd'hui que son président-directeur général, David Holl, faisait partie des dix chefs d'entreprise les plus estimés au monde, selon les résultats de l'étude CEO RepTrak de 2019, réalisée par le Reputation Institute. Le Reputation Institute, principal fournisseur mondial de systèmes de mesure de la réputation, a évalué la renommée de plus de 140 PDG à l'échelle mondiale, et rassemblé plus de 230 000 évaluations individuelles de personnes averties. L'étude a été menée cette année aux mois de janvier et février.

« Le leadership et l'expertise opérationnelle de David Holl depuis sa nomination en 2006 au poste de PDG ont largement contribué au succès de Mary Kay », a déclaré Richard R. Rogers, fils de Mary Kay Ash, cofondatrice et présidente exécutive du conseil. « La marque Mary Kay est née du fait de l'existence d'objectifs, et l'engagement sans faille de David Holl envers nos valeurs fondatrices en a fait un président-directeur général et un dirigeant vraiment extraordinaire. »

Selon Kylie Wright-Ford, PDG du Reputation Institute, le fait d'agir de manière responsable, de se comporter de manière éthique, et de se préoccuper des questions sociales sont les principaux moteurs de la bonne réputation d'un PDG. En fait, selon les conclusions du Reputation Institute, les PDG sont plus susceptibles d'être jugés sur la base de leur comportement éthique que sur les marges bénéficiaires. Il existe ainsi un rapport direct entre la perception des PDG et celle des entreprises qu'ils dirigent.

Liste des dix premiers PDG mondiaux reconnus dans l'étude CEO RepTrak de 2019, du Reputation Institute (par ordre alphabétique) :

Ben van Beurden, Shell (OTCMKTS : RYDAF)

Niels B. Christiansen, Groupe LEGO

Michael Dell, Dell

Emmanuel Faber, Danone S.A. (OTCMKTS : DANOY)

Fabrizio Freda, The Estée Lauder Companies (NYSE : EL)

Shuntaro Furukawa, Nintendo Co., Ltd. (OTCMKTS : NTDOY)

Ralph Hamers, ING Group (NYSE : ING)

David Holl, Mary Kay Inc.

Christopher J. Nassetta, Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE : HLT)

Carsten Spohr, Deutsche Lufthansa AG (OTCMKTS : DLAKF)

Forbes a récemment inclus Mary Kay sur sa liste des Meilleurs employeurs américains en termes de diversité, et celle des Meilleurs employeurs américains de taille moyenne.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 55 ans, avec trois objectifs à l'esprit : offrir des opportunités enrichissantes aux femmes, fabriquer des produits irrésistibles, et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay se consacre à étudier la science qui sous-tend la beauté, et à la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, et de suppléments nutritionnels, d'avant-garde. Par le biais de la Mary Kay FoundationSM, la société a versé plus de 78 millions USD à la recherche contre le cancer, et à l'établissement de refuges pour les victimes de violence au foyer. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois.

