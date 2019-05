Le marché canadien du crédit à la consommation continue de croître, stimulé par l'expansion de l'accès au crédit non renouvelable et des soldes





Le nombre total de consommateurs ayant accès au crédit a augmenté de 1,3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 28,9 millions. Les soldes globaux des consommateurs ont augmenté à un rythme encore plus rapide, en hausse de 4,2 % sur la même période, les soldes totaux atteignant 1 855 milliards de dollars au premier trimestre 2019.

Le nombre de consommateurs disposant de produits de crédit non renouvelables, notamment de prêts auto et à tempérament, a été à l'origine de la majeure partie de cette croissance. Le nombre total de consommateurs possédant un ou plusieurs de ces produits a augmenté de 3,1 % par rapport à l'année précédente au premier trimestre de 2019. Dans le même temps, le solde moyen par consommateur a connu une augmentation encore plus importante, à 7,2 %. À l'inverse, les comptes renouvelables (cartes de crédit et marges de crédit) ont moins bougé. Le nombre total de consommateurs ayant ces types de comptes n'a augmenté que de 1,5 % au cours de la même période et le solde moyen par consommateur est resté pratiquement inchangé, en baisse de 0,3 %.

« Le marché canadien du crédit à la consommation s'est développé dans un contexte de ralentissement de la croissance économique, de signes de pressions inflationnistes croissantes et de taux d'intérêt plus élevés. C'est très positif que cette croissance du crédit ne se soit pas faite au détriment des défaillances graves, qui sont restées globalement stables », a déclaré Matt Fabian, directeur de la recherche et du conseil en services financiers chez TransUnion Canada. « Le recentrage sur les produits de crédit non renouvelables est un développement intéressant et peut indiquer des changements plus larges dans le comportement et la confiance des consommateurs en matière de consommation ».

Le rapport de TransUnion a également révélé que les prêteurs accordaient du crédit à plusieurs niveaux de risque, y compris des consommateurs appartenant à des catégories de risque plus élevées. Les soldes ont augmenté tous niveaux confondus au premier trimestre 2019 par rapport à l'année précédente, mais les pourcentages de consommateurs dont le niveau de risque est inférieur au risque principal ont connu la croissance la plus rapide, définis comme ceux dont les scores de risque de TransUnion CreditVision étaient inférieurs à 720 *.

Il est encourageant de constater que les taux de défaillance graves globaux (pourcentage de consommateurs ayant au moins un produit de crédit en souffrance) sont restés stables à 5,36 % au premier trimestre de 2019, soit une baisse de 5 points de base par rapport à l'année précédente. Toutefois, ce chiffre global dissimule les variations de performances régionales, certaines régions enregistrant une amélioration des performances de la dette par rapport à l'année précédente et d'autres en augmentant.

Données du premier trimestre 2019 sur les principaux produits de crédit

Produit de crédit Commissions du quatrième trimestre 2018(1) ? Tous les emprunteurs Changement annuel Solde moyen par consommateur - Tous les emprunteurs Changement annuel Taux de délinquance grave au niveau du consommateur(2) Changement annuel Cartes de crédit pour consommateurs 1 700 K 0,4 % 4 070 $ 2,8 % 3,12 % - 5 bp Prêts auto captifs 231 K 2,2 % 20 938 $ 1,3 % 1,75 % + 2 bp Marges de crédit 319 K 15,6 % 35 634 $ -0,2 % 1,06 % - 2 bp Prêts à tempérament 763 000 $ 3,8 % 33 589 $ 8,8 % 4,23 % + 14 bp Hypothèques 214 000$ -1,3 % 266 416 $ 3,6 % 0,45 % - 2 bp

(1) Les commissions sont examinées un quart d'arriéré afin de tenir compte du délai de déclaration.

(2) Les taux de retard de paiement élevés sont dus au moins 90 jours pour les cartes de crédit et au minimum de 60 jours pour tous les autres produits de crédit.

Les soldes renouvelables se développent, en particulier chez les emprunteurs à risque élevé

Les conclusions du rapport ont révélé que les soldes des comptes totaux avaient augmenté pour tous les principaux types de produits au premier trimestre de 2019. Dans le même temps, lorsqu'on a examiné les soldes des produits de crédit renouvelables tels que les cartes de crédit, les consommateurs dont le niveau de risque était inférieur au risque principal ont affiché des taux de croissance légèrement supérieurs à ceux du marché. Pour les comptes renouvelables, les soldes globaux ont augmenté de 5,0 % sur un an au premier trimestre 2019, mais parmi les niveaux de risque plus élevés, cette croissance a été encore plus prononcée, respectivement de 6,0 % et 5,9 % pour les subprimes et quasi prime.

Cette augmentation de la croissance des soldes chez les consommateurs dont le ratio de solvabilité est moins élevé peut indiquer une volonté accrue des prêteurs d'accorder des crédits dans ce segment. Bien que l'économie continue de croître, le rythme a ralenti au cours des derniers trimestres, et ce ralentissement pourrait avoir des répercussions sur certains segments du marché de la consommation. Les consommateurs à la recherche de liquidités pour acheter des biens durables et satisfaire leurs besoins quotidiens peuvent se tourner de plus en plus vers les cartes de crédit et les marges de crédit pour financer leurs achats.

« Si l'économie continue de ralentir et que le revenu disponible des consommateurs est tendu, nous nous attendons à voir des soldes renouvelables plus élevés dans les segments inférieurs au taux préférentiel, car ce sont les consommateurs qui sont plus susceptibles d'utiliser des produits comme les cartes de crédit pour payer les frais de subsistance quotidiens. C'est une tendance qui mérite d'être examinée plus en profondeur au cours des prochains trimestres et qui donnera une bonne idée de la propension persistante des deux prêteurs à prendre des risques, ainsi que de la manière dont les budgets des ménages font face à l'évolution de la conjoncture économique », a poursuivi M. Fabian.

Un changement dans les prêts sur marge de crédit

Le dernier trimestre a été marqué par une augmentation significative du nombre de créations de comptes de nouvelle marge de crédit (produit présentant les soldes moyens non hypothécaires les plus élevés), en hausse de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est principalement attribuable aux secteurs des segments prime plus et super prime (scores de risque de CreditVision de 760 et plus), qui ont enregistré une augmentation de 20 %.

La remontée des origines dans cette catégorie, après huit trimestres de faible croissance, a été tirée par une augmentation des marges de crédit non garanties sur le marché, ces comptes ont enregistré une croissance de 20 % par rapport à l'année précédente au cours du trimestre actuel. En revanche, les comptes de marge de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC), qui avaient connu une croissance au cours des trimestres précédents, ont enregistré une baisse de plus de 10 % par rapport à l'année précédente au T1 2019. Cette baisse des origines du produit HELOC, qui est sécurisée par le domicile de l'emprunteur, peut être imputable à de nouvelles règles de qualification de l'hypothèque qui ont freiné la demande des prêteurs pour l'émission de ce type de produit et transféré l'offre de nouveaux comptes renouvelables vers le produit de marge de crédit non garanti.

Les marges de crédit sont généralement des produits de vente croisée proposés par les grandes banques aux clients existants. Elles présentent généralement un risque de défaillance global plus faible, car elles sont souvent proposées à des consommateurs à moindre risque. Étant donné le potentiel d'augmentation des marges résultant de la hausse des taux d'intérêt, nous pourrions voir les banques devenir plus agressives dans la commercialisation dans cet espace. En outre, alors que le marché hypothécaire se resserre potentiellement en raison de nouvelles règles, les consommateurs peuvent utiliser des marges de crédit pour rénover et moderniser leurs maisons existantes au lieu de déménager dans une nouvelle maison. Il est important de comprendre que les marges de crédit ont des taux variables, ce qui signifie que les coûts d'emprunt ont augmenté avec les augmentations récentes du taux d'intérêt directeur de la Banque du Canada. Il sera important de surveiller cette dynamique et de voir comment les consommateurs et les prêteurs réagiront si les taux d'intérêt continuent à augmenter.

Le marché hypothécaire continue de s'adapter à l'évolution des besoins

Comme observé dans les rapports trimestriels précédents, le marché des prêts hypothécaires a continué de ralentir en raison des exigences en matière de tests de résistance aux prêts hypothécaires qui ont accru les critères d'éligibilité et potentiellement réduit le montant des prêts auxquels les consommateurs peuvent prétendre. En retour, cela a probablement eu un impact sur l'offre des prêteurs. La hausse des taux d'intérêt a également eu un impact sur l'accessibilité financière. En conséquence, les nouveaux emprunts hypothécaires contractés au T4 2018 (dernières données disponibles sur les encaissements) ont diminué de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, cette baisse n'a pas été uniforme dans toutes les provinces, la Colombie-Britannique ayant enregistré la plus forte baisse, soit 19,3 % par rapport à l'année précédente, en partie à cause de la réglementation provinciale supplémentaire visant à refroidir le marché. Les marchés dans les grandes villes comme Toronto (-1,7 %) ont également connu des baisses en raison de l'abordabilité et des règles de qualification, tandis que certains autres marchés comme Montréal (+8,0 %) demeurent relativement dynamiques.

Par rapport aux créations hypothécaires globales, les soldes hypothécaires ont accusé une baisse plus prononcée, avec une baisse de 4,2 % en glissement annuel au T1 2019. La baisse s'étend à tous les niveaux de risque, les subprimes et les quasi-prime baissant le plus à 6,4 % et 6,9 %, respectivement.

« C'est maintenant le troisième trimestre consécutif où nous avons assisté à une baisse des commissions et des soldes d'emprunt hypothécaire. Les ajustements apportés à la nouvelle réglementation en matière de tests de résistance ont été lents dans de nombreux domaines et il sera intéressant de voir s'il reste des baisses d'une année sur l'autre après l'adaptation complète de la demande du marché à ces nouvelles conditions », a déclaré M. Fabian.

Une image contrastée des taux de délinquance

Les taux d'impayés sont restés relativement stables d'un produit à l'autre, les principaux produits ne présentant que de faibles variations, à l'exception des prêts à tempérament. Cette performance positive a été observée malgré le ralentissement de l'activité économique au Canada, la croissance du PIB devant ralentir pour atteindre 1,1 % en 2019 après une croissance de 1,8 % en 2018 (source : Oxford Economics). Des changements plus importants ont été observés d'une province à l'autre, reflétant peut-être mieux les fortunes diverses des consommateurs de l'économie canadienne.

En ce qui concerne les cartes de crédit, le produit le plus souvent utilisé par les consommateurs canadiens, les taux de défaut de paiement graves chez les consommateurs n'ont que légèrement diminué, de 5 points de base à 3,12 %. De même, de légers changements ont été observés dans les arriérés des comptes de marge de crédit (en baisse de 2 points de base), des prêts automobiles (en hausse de 2 points de base) et des prêts hypothécaires (également en hausse de 2 points de base). Un changement plus significatif a été observé dans les prêts à tempérament, en hausse de 14 points par rapport à l'année précédente, ce qui reflète peut-être l'augmentation des prêts aux tiers risqués de cette catégorie observée au cours des derniers trimestres.

Les provinces productrices de pétrole, telles que Terre-Neuve-et-Labrador et la Saskatchewan, ont enregistré les plus fortes hausses des taux de défaut de paiement des consommateurs pour les produits non hypothécaires - 30 et 19 pb, respectivement, par rapport à l'année précédente au T1 2019. À l'inverse, l'Ontario a enregistré une baisse de 16 points de base sur la même période.

Le Nouveau-Brunswick, malgré une baisse de 10 points de base du taux de délinquance des consommateurs non hypothécaires, affiche toujours les niveaux les plus élevés de délinquance non hypothécaire (8,26 %). Ce taux de délinquance plus élevé est probablement dû à l'évolution démographique et au vieillissement de la population, associés à un ralentissement économique régional jusqu'en 2018, qui a un impact sur le revenu disponible des consommateurs et sur leur capacité à faire face aux remboursements de prêts.

« Le marché canadien du crédit à la consommation reste robuste, les taux de défaut restant globalement stables malgré une croissance des niveaux de prêt globaux. Toutefois, l'économie ralentit et continue de faire face à des vents contraires, ce qui pourrait éventuellement créer des pressions sur des segments de consommateurs susceptibles d'affecter la demande de crédit et leur capacité à faire face à leurs dettes. À mesure que nous progressons dans ce cycle économique, les prêteurs devront rester vigilants et continuer à ajuster leurs stratégies de souscription et de gestion de portefeuille pour tenir compte de l'évolution de la situation macro-économique et de la demande des consommateurs », a conclu M. Fabian.

Vous trouverez plus de renseignements sur le rapport de TransUnion Canada sur l'industrie, notamment sur divers produits de crédit ici. Parmi les détails figurent plus de renseignements sur les tendances en matière de solde et de défaut de paiement, notamment pour les prêts auto, les prêts à tempérament, les marges de crédit et les prêts hypothécaires. Veuillez vous rendre sur le site Web suivant pour vous inscrire au webinaire de TransUnion sur le rapport du premier semestre 2019 sur l'industrie, prévu le 23 mai à 14 heures HE.

* Définitions du segment de risque du pointage de crédit TransUnion CreditVision : À risque = 300 à 639 ; moyen = 640 à 719 ; bon = 720 à 759 ; très bon = 760 à 799 ; excellent = 800 et plus

