Le gouvernement du Canada renforce son soutien aux enfants et aux adolescents victimes de mauvais traitements et de violence en Colombie-Britannique

MAPLE RIDGE, BC, le 22 mai 2019 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens s'attendent à vivre dans une société où le système de justice pénale est juste, impartial et répond aux besoins des victimes. Cela est d'autant plus important lorsque les victimes ou les témoins de mauvais traitements et de violence sont des enfants et des adolescents.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé un financement de 263 718 $ destiné à Alisa's Wish Child and Youth Advocacy Centre à Maple Ridge, en Colombie-Britannique. Grâce à ce soutien, le centre Alisa's Wish renforcera ses services, procèdera à la transition vers un modèle de financement durable et continuera d'offrir des services accessibles et intégrés qui répondent aux besoins des enfants et des adolescents victimes de mauvais traitements ou de violence.

Les enfants victimes doivent avoir à leur disposition des espaces sûrs et confortables où ils peuvent obtenir des services spécialisés adaptés à leurs besoins afin de réduire, à court, à moyen et à long terme, les conséquences de la violence dont ils ont été victimes. Par l'entremise de l'initiative des centres d'appui aux enfants (CAE), le gouvernement du Canada s'efforce d'offrir un soutien accru à ces victimes et à leur famille en versant des fonds destinés à la création de services multidisciplinaires, coordonnés et axés sur les enfants et les adolescents qui sont offerts en un seul endroit.

L'initiative des CAE verse des fonds à un certain nombre d'organismes non gouvernementaux qui offrent des services aux victimes et dont les programmes et les activités concordent avec les priorités du Fonds d'aide aux victimes et du gouvernement du Canada.

« En appuyant ce projet, nous contribuons à une intervention efficace auprès des enfants et des adolescents victimes de mauvais traitements et de violence afin de leur offrir le soutien dont ils ont besoin. Je suis fier que le gouvernement du Canada puisse permettre à Alisa's Wish Child and Youth Advocacy Centre de renforcer ses programmes multidisciplinaires essentiels qui font une différence dans la vie des Britanno-Colombiens. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Nous sommes honorés d'avoir reçu la possibilité et le support nécessaires du ministère de la Justice Canada, ces dernières années, ce qui nous a permis de développer notre incroyable équipe multidisciplinaire dédiée et composée de partenaires communautaires du CYAC, ainsi qu'une intervention coordonnée de prestation de services à la maltraitance d'enfants/adolescents victimes et témoins de violence. Grâce à ce financement, nous fournissons un environnement sûr et adapté aux enfants et une approche tenant compte des traumatismes subis et qui garde les besoins de l'enfant au centre du travail tout en collaborant à l'enquête, au soutien et au traitement des jeunes victimes qui franchissent les portes de Alisa's wish. »

Colette Madsen, Directrice des programmes et services,

Alisa's Wish CYAC; Services communautaires

« Pendant des années, le centre Alisa's Wish a fourni du soutien efficace et empreint de compassion pour des enfants et des adolescents à Pitt Meadows et à Maple Ridge. Faire face aux répercussions de la violence peut souvent être traumatisant, mais grâce à des services de facilitation et de prévention, l'organisation diminue le fardeau ressenti par plusieurs victimes et leur famille. Avec ce financement, le centre pourra continuer de fournir des services importants pour la collectivité. »

Dan Ruimy, député de Pitt Meadows-Maple Ridge

Selon les données autodéclarées de l'Enquête sociale générale de 2014 sur la victimisation, près du tiers (32 %) des Canadiens âgés de 15 ans et plus ont déclaré avoir été victimes de violence physique ou sexuelle pendant leur enfance, soit près de 9 millions de personnes.

Les enfants qui ont fréquenté un Centre d'appui aux enfants (CAE) sont généralement satisfaits de leur expérience et plus susceptibles d'affirmer qu'ils n'ont pas été effrayés pendant l'entrevue médico-légale comparativement aux enfants qui vivent dans des collectivités ne disposant pas d'un CAE.

Source : Précis des faits, Centres d'appui aux enfants, Melissa Lindsay , Division de la recherche et de la statistique, ministère de la Justice , 2013-12-05

Source : Précis des faits, Centres d'appui aux enfants, , Division de la recherche et de la statistique, ministère de la , 2013-12-05 Les parents dont les enfants ont reçu des services d'un CAE éprouvent une plus grande satisfaction à l'égard du processus d'enquête et des procédures d'entrevue que les parents dont les enfants ont reçu des services d'un autre organisme qu'un CAE.

