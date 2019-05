Le Conservatoire de musique de Montréal dévoile sa programmation 2019-2020





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Montréal (CMM) dévoile aujourd'hui sa programmation 2019-2020, qui présentera près de 100 concerts la saison prochaine. Des musiciens exceptionnels, des compositeurs, des jeunes de la relève et des invités de marque seront au rendez vous.

« Cette année, nous sommes particulièrement fiers de proposer trois productions à la Maison symphonique de Montréal », annonce Manon Lafrance, directrice du Conservatoire de musique de Montréal. « Nous espérons sincèrement y perpétuer cette présence annuelle, maintenant devenue tradition, car cela représente une expérience des plus enrichissantes et " professionnalisantes " pour les élèves du Conservatoire que d'y offrir des prestations devant public », souligne-t-elle.

De fait, on y retrouvera l'Orchestre symphonique du CMM en novembre 2019, sous la direction du chef Jacques Lacombe, dans le concert intitulé Bernstein et Gershwin : les visages de l'Amérique. Également, Yannick Nézet-Séguin, chef de l'Orchestre Métropolitain, le dirigera dans une répétition publique de Don Juan de Strauss en février 2020. Enfin, une représentation de Carmina Burana de Carl Orff y aura lieu en mars 2020 sous la direction de maestro Jacques Lacombe.

Plusieurs autres activités de l'Orchestre du CMM sauront combler les mélomanes : concerts et répétitions publiques avec chefs et solistes invités -- Alondra de la Parra et Jean-Marie Zeitouni, chefs, Aline Kutan, soprano, Antoine Bélanger, ténor, et Alexandre Sylvestre, baryton-basse.

Aussi, les Cours de maîtres devant public offerts aux élèves durant l'année scolaire 2019-2020 réaffirment la mission d'enseignement de l'institution et l'effervescence artistique qui y règne depuis plus de 75 ans. Parmi les maîtres invités, nommons Romain Leleu, trompette, Antoine Tamestit, alto, Olivier Beaumont, clavecin, Robert Langevin, flûte, et Nicholas Angelich, piano.

Figurent également à la programmation les concerts des grands ensembles et ceux de la relève ; la série Musique d'aujourd'hui avec Électrochoc, MusiquAvenir et Multiphoniques ; les séries Vivace et Les Rendez-vous du dimanche mettant les professeurs du CMM à l'avant-plan -- que l'on retrouvera aussi dans les ensembles en résidence -- ; l'opéra Cendrillon de Jules Massenet présenté par l'Atelier d'opéra, et une 21e « surprise » des Conférences d'Édouard en histoire de l'art.

Tous les détails de la programmation 2019-2020 du CMM sont disponibles dans sa billetterie en ligne et dans son site Web.

LIEUX DE DIFFUSION

La plupart des concerts ont lieu à la salle de concert du Conservatoire (4750, avenue Henri-Julien). D'autres lieux de diffusion sont parfois proposés. Surveillez la programmation!

BILLETTERIE

Téléphone : 514 873-4031, poste 313 | sur place : du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h | cmadq.quebec/billetmontreal

Pour un accès privilégié aux concerts

Soucieux d'offrir au public la possibilité d'assister à un grand nombre de concerts à petits prix, le Conservatoire propose la carte privilège. Au coût de 85 $ seulement, cette carte donne accès à l'ensemble de la programmation présentée au CMM.

Une carte combinant les activités du Conservatoire d'art dramatique de Montréal (CADM) à celles du CMM est également disponible au coût de 100 $, vous donnant accès aux trois productions théâtrales des finissants du CADM en plus des concerts du CMM.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au coeur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- la formidable virtuosité de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca



