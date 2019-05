Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le Festival TransAmériques





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - Fier partenaire de plusieurs manifestations culturelles, le gouvernement du Québec soutient le 13e Festival TransAmériques (FTA), qui se déroule à Montréal du 22 mai au 4 juin.

La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, annoncent l'octroi d'une aide financière de 1 190 764 $.

En misant sur la qualité artistique et la variété des spectacles composant sa programmation, le FTA attire des festivaliers dans plusieurs lieux culturels de la métropole. Avec nos artistes québécois émergents et de renom, ce sont près de 300 artistes en provenance d'une douzaine de pays qui viendront offrir des prestations de danse et de théâtre.

« Le FTA offre le meilleur de la création contemporaine en théâtre et en danse, en provenance du Québec et de l'étranger. Il constitue un lieu de rencontre dynamique qui rapproche les artistes et le public en plus de contribuer à une plus grande accessibilité à la culture. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ce festival. Ce sont non seulement le public et la communauté artistique montréalaise et d'ailleurs qui profitent de ces retombées importantes, mais aussi les artistes de la relève qui aspirent au dépassement et à la nouveauté. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« La tenue d'une manifestation culturelle d'envergure internationale consacrée au théâtre et à la danse dans la métropole est bénéfique pour l'industrie québécoise d'art contemporain. En soutenant l'exportation des oeuvres montréalaises, le FTA fait rayonner nos artistes et nos créateurs à l'étranger. La notoriété de ce festival permet d'attirer des talents et des professionnels de partout dans le monde, ce qui contribue à positionner Montréal comme ville à l'avant-garde de la création artistique contemporaine. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis fier que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale contribue à aider financièrement ce festival unique, qui permettra à des personnes de vivre une expérience professionnelle enrichissante. Nous pouvons être fiers de la notoriété et du rayonnement de ce festival. Ce type de manifestation permet de positionner le Québec comme un acteur important dans l'industrie du divertissement, et ce, grâce au talent et à l'expertise des gens d'ici. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Notre gouvernement est très heureux de soutenir un festival de théâtre et de danse comme le FTA, qui permet de bonifier l'offre touristique de la région métropolitaine. Le tourisme est un moteur important de l'économie québécoise, et les milliers de visiteurs qui prendront part à ce rassemblement culturel d'envergure contribueront assurément au rayonnement de Montréal, tout en découvrant les innombrables attraits qui font le charme de notre métropole. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

