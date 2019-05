American Transplant Congress 2019 : Vitaeris annonce plusieurs présentations scientifiques touchant le clazakizumab





- Anticorps monoclonal anti-interleukine 6 pour le rejet de greffe de rein induit par des anticorps

- 8 présentations orales et par affichage

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 mai 2019 /CNW/ - Vitaeris Inc. (Vitaeris) annonce aujourd'hui que huit résumés touchant le clazakizumab, son anticorps monoclonal humanisé anti-interleukine-6, ont été acceptés en vue des communications qui seront données au Congrès américain de transplantation 2019 (ATC), du 1er au 5 juin à Boston, au Massachusetts. Ces études réaffirment l'engagement de Vitaeris à développer le clazakizumab pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits des greffés atteints de rejet chronique induit par des anticorps actifs et des patients nécessitant une greffe de rein.

Les présentations sur le clazakizumab (ATC 2019) sont indiquées dans l'ordre chronologique :

Présentation Date / Heure / Lieu Changement du DFGe et risque d'échec de l'allogreffe chez les patients atteints d'un ABMR actif à la suite d'une transplantation rénale Irish W, Nickerson P et al. (Résumé AFFICHAGE A197) Samedi, 1er juin 2019, 17h30 - 19h30 Séance par affichage A : Rejet médié par les anticorps

rénaux chroniques Lieu : Hall C et D Le clazakizumab agit sur les cellules endothéliales pour limiter les dommages induits par les anticorps Lion J, Mooney NA, Glotz D. (Résumé AFFICHAGE A81) Samedi, 1er juin 2019, 17h30 - 19h30 Séance par affichage A : Biologie des cellules endothéliales Lieu : Hall C et D Le traitement par clazakizumab des patients atteints de CABMR réduit les niveaux totaux d'anticorps IgG et anti-HLA IgG Shin B, Jordan S et al. (Résumé AFFICHAGE A193) Samedi, 1er juin 2019, 17h30 - 19h30 Séance par affichage A : Rejet induit par un anticorps

chronique Lieu : Hall C et D Surveillance des niveaux de cytokines inflammatoires chez les patients atteints de CABMR traités au clazakizumab Ge S, Jordan S et al. (Résumé AFFICHAGE A179) Samedi, 1er juin 2019, 17h30 - 19h30 Séance par affichage A : Biomarqueurs, surveillance immunitaire

et résultats Lieu : Hall C et D Évaluation de l'innocuité et de la tolérabilité du clazakizumab en tant qu'agent de désensibilisation chez les patients atteints d'insuffisance rénale au stade terminal sensibilisés au HLA Vo A, Jordan S et al. (Résumé ORAL 27) Dimanche, 2 juin 2019, 14h42 - 14h54 Séance : Immunosuppression rénale : désensibilisation Lieu : Salle de banquet A Le clazakizumab en tant qu'agent réduisant l'ADS de HLA et améliorant les résultats chez les patients atteints d'un CABMR après une greffe de rein Jordan S, Ammerman N et al. (Résumé ORAL 316) Lundi, 3 juin 2019, 14h30 - 14h42 Séance : Rejet médié par les anticorps

rénaux chroniques Lieu : Salle de banquet B Les traitements au clazakizumab et au tocilizumab affectent de manière différentielle la signalisation IL-6 / IL-6R en modulant les protéines solubles IL-6R et GP130 chez les patients transplantés du rein et traités pour un CABMR Shin B, Jordan S et al. (Résumé ORAL 317) Lundi, 3 juin 2019, 16h42 - 16h54 Séance : Rejet médié par les anticorps

rénaux chroniques Lieu : Salle de banquet B La neutralisation de l'IL-6 par Ald518-p18 (clazakizumab murin) atténue les réponses du DSA dans un modèle murin de sensibilisation allogénique : une étude de détermination des doses Wu G, Jordan S et al. (Résumé AFFICHAGE C14) Lundi, 3 juin 2019, 18h00 - 19h00 Séance par affichage C : Études précliniques sur

l'immunosuppression Lieu : Hall C et D

« Ces présentations de nos collaborateurs universitaires témoignent non seulement de notre engagement envers la communauté des greffés mais aussi le potentiel qu'a le clazakizumab de devenir un traitement bénéfique pour les greffés rénaux atteints d'un rejet chronique de leur allogreffe induit par les anticorps actifs », a déclaré le Dr Eddie Chong, chef de la direction médicale chez Vitaeris.

Les résumés peuvent être consultés sur le site Web de la conférence à l'adresse https://atcmeetingabstracts.com/search

Le clazakizumab a été spécialement mis au point pour éliminer la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps et la cytotoxicité dépendant du complément. Le clazakizumab a été administré dans le cadre d'essais cliniques auxquels ont participé plus d'un millier de patients et s'est bien comporté selon les critères d'innocuité et d'efficacité, avec une tolérance acceptable dans les maladies auto-immunes.

À propos de Vitaeris

Vitaeris Inc., établie à Vancouver, au Canada, est une société biopharmaceutique privée de stade clinique spécialisée dans le développement de l'anticorps monoclonal anti-interleukine-6 (IL-6), le clazakizumab, destiné au traitement des maladies inflammatoires chroniques. L'IL-6, une cytokine clé impliquée dans l'inflammation de la polyarthrite rhumatoïde, est aujourd'hui incriminée dans de nombreuses autres maladies caractérisées par une inflammation chronique, notamment le rejet d'une greffe d'organe solide. Le clazakizumab a fait l'objet d'essais cliniques auprès de plus d'un millier de patients dans le monde entier et a été autorisé sous licence exclusive et mondiale accordée par Alder Biopharmaceuticals. Parmi les actionnaires de Vitaeris figurent HBM Healthcare Investments, Alder, important investisseur fondateur, les cofondateurs de Vitaeris et d'autres investisseurs privés. En décembre 2017, Vitaeris et CSL Limited ont annoncé un partenariat stratégique assorti d'option d'achat.

Pour en savoir plus sur Vitaeris, rendez-vous sur www.vitaerisbio.com.

