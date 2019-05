Pininfarina et AMAC Aerospace présentent un concept de cabine innovant pour l'Airbus A350-900





TURIN, Italie, 22 mai 2019 /PRNewswire/ -- AMAC Aerospace et Pininfarina présentent à l'occasion de l'EBACE un concept de cabine innovant pour l'Airbus A350-900 visant à faire évoluer l'expérience de vol. Ce concept s'inspire de l'expertise éclectique en matière de design de Pininfarina, qui s'étend du design nautique à la conception architecturale d'intérieur, dans le but de créer un espace confortable et agréable. Un espace multifonctionnel conçu autour des désirs du voyageur et capable de répondre à tous ses besoins : détente, travail, repas, conversations divertissantes et réunions.

Ce concept s'exprime dans le coin salon de la cabine avec un open space unique modelé par une bande qui se déroule pour donner vie à différents environnements. L'espace d'accueil est doté d'un bar pour recevoir les hôtes. En suivant la bande, le voyageur se retrouve dans l'espace détente, conçu comme un cocon, qui se caractérise par une atmosphère intime et des canapés confortables qui font face à un écran géant transparent qui permet de projeter des vidéos ou de profiter de la vue. Le salon est complété par un coin-repas, conçu à la fois pour dîner et pour organiser des réunions, ainsi qu'un espace vert à chaise longue consacré aux moments de détente personnelle.

« Notre vision à 360 degrés des espaces de vie, grâce à notre expertise dans différents secteurs, de l'architecture au nautisme en passant par l'aviation, nous permet de concevoir un concept innovant qui permet au voyageur de profiter de son temps à bord comme s'il était dans son salon ou son bureau. Notre partenariat avec AMAC Aerospace, l'un des centres de finition les plus talentueux au monde, nous apporte la garantie que nous pourrons concrétiser ce concept novateur », a déclaré le président du conseil Paolo Pininfarina.

« Ce que nous voyons aujourd'hui avec Pininfarina est un tout nouveau type de cabine, misant sur une intervention humaine intelligente qui se manifeste dans des espaces accessibles à tous et où n'importe qui peut travailler, se détendre et profiter du voyage. Le travail qui a été investi dans ce concept donne l'exemple à suivre pour l'avenir, en mettant à profit des espaces sociaux harmonisés, de nouvelles technologies et des matériaux exotiques. Airbus a créé une merveilleuse plateforme à fuselage large, et nous sommes ravis de voir l'attention qu'elle suscite sur le marché de l'aviation privée », a déclaré Waleed K Muhiddin, directeur du développement des affaires et du marketing chez AMAC Aerospace.

Depuis les années 1980, Pininfarina s'est imposée comme un designer de premier plan du secteur mondial de l'aviation, concevant des intérieurs de jets privés et d'avions commerciaux, et établissant au fil des années des partenariats importants avec des clients tels qu'Agusta Westland, Alenia Aerospace Airbus, Bell Helicopters, Boeing, Leonardo Iacobucci et Piaggio Aero Industries. À travers sa branche de services sur mesure, Pininfarina offre des concepts personnalisés en matière d'architecture résidentielle et d'intérieurs, mais aussi des voitures, des yachts et des avions sur mesure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/891225/Pininfarina_Future_Cabin.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/891224/Pininfarina_Future_Cabin.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/834384/Pininfarina_SPA_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 mai 2019 à 18:33 et diffusé par :