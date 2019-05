Le gouvernement du Canada aidera les nouveaux arrivants à faire reconnaître leurs titres de compétences étrangers au Canada





GATINEAU, QC, le 22 mai 2019 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, annoncera les mesures prises par le gouvernement pour aider les nouveaux arrivants de la région de Halton à faire reconnaître leurs titres de compétences afin qu'ils puissent s'intégrer plus rapidement au marché du travail et contribuer à la croissance économique.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le jeudi 23 mai 2019



HEURE : 13 h 40



ENDROIT : Groupe CWB

8260, rue Parkhill

Salle de réunion T3

Milton (Ontario)

