Communiqué en bref 22 mai : Principales entraves sur le réseau routier de la région de Montréal, ce soir et cette nuit





MONTRÉAL, le 22 mai 2019 /CNW Telbec/ - 17 h -- Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

A-15 | AUTOROUTE DES LAURENTIDES

Entre Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville) et Laval

Sur le pont Médéric-Martin, enjambant la rivière des Prairies

Direction NORD

Fermeture partielle de 2 voies sur 4, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue De Salaberry pour l'A-15 NORD.

Détour EST : via boulevard de l'Acadie sud et boulevard Henri-Bourassa.

Détour OUEST : via boulevard Marcel-Laurin (R-117), chemin Laval , rue Grenet, boulevard Henri-Bourassa et boulevard de l'Acadie.

A-25

Entre Longueuil et Montréal (arr. Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)

Dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Direction NORD

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal (arr. Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles), Terrebonne (arr. Lachenaie)

Direction EST

Entre le pont Charles-De Gaulle et l'A-640

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mercredi 23 h à jeudi 6 h

ÉCHANGEUR TURCOT

La bretelle de l'A-15 SUD (Décarie)

pour l'A-20 OUEST (Lachine, Dorval)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 30 à jeudi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136/A-720 EST, sortie 2 (Avenue Atwater), rue Saint-Antoine (ouest), rue Saint-Jacques, boulevard Décarie, rue Sherbrooke, entrée pour A-15 NORD (Décarie), continuer jusqu'à l'échangeur, ensuite A-520 OUEST, A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine) ou A-20 OUEST (vers Dorval).

Note : Les usagers en provenance de Laval et de l'A-40 OUEST peuvent continuer directement à la sortie 65 (A-520 OUEST) et ainsi raccourcir leur détour.

La bretelle de l'A-15 SUD (Décarie)

pour l'A-15 SUD (vers l'Île des Soeurs, pont Champlain)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 30 à jeudi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-15 NORD (Décarie), faire demi-tour à la sortie 66 (Chemin de la Côte-Saint-Luc), A-15 SUD, bretelle pour R-136/A-720 EST, sortie 4 (Rue de la Montagne), rue Saint-Jacques, continuer jusqu'au boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST (Bonaventure).

Matières dangereuses : sur l'A-720 EST, via sortie 2 (Avenue Atwater), rue Saint-Jacques et boulevard Robert-Bourassa.

La bretelle de l'A-20 EST

pour l'A-15 NORD (Décarie)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 30 à jeudi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 61 pour avenue Atwater sud, ensuite les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l'Église, boulevard De La Vérendrye et entrée pour l'A-15 NORD.

La bretelle de l'A-20 EST

pour la R-136/A-720 EST (vers le centre-ville)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 30 à jeudi 5 h

Détour : via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 60 pour A-10 OUEST (Bonaventure / centre-ville), boulevard Robert-Bourassa et A-720 EST ou rue Saint-Antoine.

Réseau municipal : pour l'avenue Atwater et les rues Guy et de la Montagne : au boulevard Robert-Bourassa, via les rues William, de Nazareth, Wellington, Peel et Saint-Antoine.

Les bretelles A-720/R-136 OUEST

pour A-15 NORD (Décarie) et pour A-20 OUEST (vers Lachine, Dorval)

Montréal

Fermeture COMPLÈTE des bretelles, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, A-10 EST et continuer jusqu'à la sortie 4 pour l'A-15 NORD vers l'échangeur.

Note : fermeture par défaut des bretelles en raison de la fermeture de l'A-720 OUEST entre le tunnel Ville-Marie et l'échangeur. Voir les détails dans ce chantier.

BOULEVARD ANGRIGNON

Montréal

Dans les DEUX directions

Entre les rues Saint-Patrick et Notre-Dame, au-dessus du canal de Lachine

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Détour, en provenance de :

Boulevard Angrignon (nord) : via rue Saint-Patrick, boulevard Monk et rue Notre-Dame (ouest)

(ouest) Boulevard Angrignon (sud) : via rue Notre-Dame (ouest), avenue Dollard , faire demi-tour à l'endroit prévu (après le canal de Lachine ), rue Saint-Patrick (est), rue Senkus et rue Cordner.

(ouest), avenue , faire demi-tour à l'endroit prévu (après le canal de ), rue Saint-Patrick (est), rue Senkus et rue Cordner. Rue Notre-Dame (direction est) : via boulevard Monk, rue Saint-Patrick (ouest), rue Senkus et rue Cordner.

(direction est) : via boulevard Monk, rue Saint-Patrick (ouest), rue Senkus et rue Cordner. Rue Notre-Dame (direction ouest) : via rue Notre-Dame , avenue Dollard (sud), faire demi-tour à l'endroit prévu (après le canal de Lachine ), rue Saint-Patrick (est), rue Senkus et rue Cordner. Camions, faire demi-tour à l'endroit indiqué (avant le canal de Lachine - pont hauteur libre : 3,9 m .), avenue Dollard / Saint-Pierre , rue Richmond , 1re Avenue, boulevard Montréal- Toronto , bretelle pour R-138 OUEST (vers le pont Mercier ), sortie 2 pour la rue Clément et rue Saint-Patrick (est).

ÎLE DE MONTRÉAL

Échangeur A-13 / A-520

Montréal

La bretelle de l'A-520 EST pour l'A-13 SUD

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h 30

Détour : continuer sur la voie de desserte et faire demi-tour à la Montée de Liesse (nord).

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Pointe-Claire

Direction OUEST

La sortie 50-S (Boulevard Saint-Jean sud)

Fermeture de la sortie, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 49 (Avenue Cartier).

Autre fermeture : l'entrée du boulevard Saint-Jean (sud) pour l'A-20 EST. Détour via avenue Lakeview et chemin du Bord-du-Lac. Pour les camions, via l'A-20 OUEST.

A-20 | AUTOROUTE DU SOUVENIR

Montréal (arr. Le Sud-Ouest)

Direction EST

Entre la sortie 64 (Boulevard Angrignon, Rue Saint-Jacques) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via la rue Notre-Dame et l'entrée temporaire pour A-20 EST.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Pointe-Claire

Direction OUEST

Entre la sortie 52 (Boulevard Saint-Jean) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Dorval, Montréal (arr. Saint-Laurent)

Sur la voie de desserte

Direction EST

Entre la sortie pour les boulevards Hymus et Alfred-Nobel et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 6 h

Détour : via le boulevard Hymus.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction OUEST

Entre la sortie 60 (A-13, Lachine, Laval) et l'entrée des boulevards Henri-Bourassa/Hymus

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard de la Côte-Vertu à compter de 22 h.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Sur la voie de desserte, au niveau de l'échangeur

Entre la sortie pour l'A-13 SUD et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h 59 à jeudi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-13 SUD, sortie 3-E (A-520 EST), faire demi-tour, A-13 NORD et sortie 6 pour l'A-40 EST.

Fermeture par défaut : la bretelle de l'A-40 EST pour l'A-13 NORD et Laval / même détour.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal

Direction EST

Entre la sortie 62 (Boulevard de la Côte-Vertu) et l'entrée suivante

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via la voie de desserte.

A-40 | AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC

Montréal-Est

Direction EST

Au km 85, après la sortie pour l'avenue Marien

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

A-520 | AUTOROUTE DE LA CÔTE-DE-LIESSE

Dorval

Direction OUEST

Entre la sortie 1-E (Avenue Cardinal) et l'entrée du boulevard McMillan

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 22 h à jeudi 5 h 30

Détour : via la voie de desserte et le boulevard McMillan.

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction EST

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 4 (Rue de la Montagne, Rue Saint-Jacques) et l'entrée de la rue Amherst

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine.

Fermetures par défaut : les entrées des rues Notre-Dame et de la Cathédrale et de l'entrée du boulevard Robert-Bourassa (A-10 OUEST Bonaventure) à compter de 22 h 30.

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Direction OUEST

Dans le tunnel Ville-Marie

Entre la sortie 5 (A-10 EST Bonaventure, pont Champlain) et l'échangeur Turcot

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via boulevard Robert-Bourassa, A-10 EST, continuer jusqu'à la sortie 4 et A-15 NORD.

Avenue Atwater : via la sortie pour rue Mansfield et rue Saint-Antoine Ouest.

Fermetures par défaut :

Les entrées de la rue Saint-Antoine (est) et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet. Détour via avenue Viger et boulevard Robert-Bourassa.

(est) et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet. Détour via avenue Viger et boulevard Robert-Bourassa. L'entrée de la rue Saint-Antoine Ouest, à la hauteur de la rue Rose-de- Lima . Détour : continuer jusqu'à la rue Saint-Jacques, avenue Atwater sud et A-15 NORD. Camions , continuer sur la rue Saint-Jacques jusqu'à l'A-10 EST.

. Détour : continuer jusqu'à la rue Saint-Jacques, avenue sud et A-15 NORD. , continuer sur la rue jusqu'à l'A-10 EST. Turcot, les bretelles pour l'A-15 NORD (Décarie) et pour l'A-20 OUEST (vers Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval ).

A-720 | AUTOROUTE VILLE-MARIE

Montréal

Dans les DEUX directions

Dans le tunnel Viger

À partir de la sortie 6 (Rue Berri) en direction est et de la rue Panet en direction ouest

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 21 h à jeudi 5 h

Détour : via la rue Saint-Antoine (direction est) ou l'avenue Viger (direction ouest).

LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE

A-13 | AUTOROUTE CHOMEDEY

Laval

Direction SUD

À la hauteur de l'A-440

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mercredi 22 h à jeudi 5 h

Note : fermeture de la première voie à compter de 20 h.

A-25

Terrebonne

Direction NORD

Entre l'Île Saint-Jean et le boulevard des Seigneurs (R-344)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mercredi 22 h à jeudi 7 h

Autres fermetures à compter de 21 h 30 :

La sortie 21 ( Île Saint-Jean ). Continuer et faire demi-tour à la sortie 23 ( R-337, Boulevard Moody ) et A-25 SUD.

). Continuer et faire demi-tour à la sortie 23 ( ) et A-25 SUD. L'entrée du boulevard J.-S.-Archambault pour l'A-25 NORD. Détour via rue Florimond-Gauthier, A-25 SUD et demi-tour à la sortie 20 (Boulevard des Mille-Îles).

A-640

Deux-Montagnes, Saint-Eustache

Dans les DEUX directions

Au km 9.5, avant ou après la sortie 8 (Boulevard des Promenades)

Fermeture partielle de 1 voie sur 2, de mercredi 21 h à jeudi 4 h

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | AUTOROUTE DE L'ACIER

Beauharnois

Dans UNE direction à la fois

Sur le pont Madeleine-Parent, enjambant le canal de Beauharnois

Fermeture partielle de 1 voie sur 3, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | AUTOROUTE DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Direction EST

Entre les boulevards Pelletier et Taschereau (R-134)

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mercredi 20 h à jeudi 5 h

Fermetures par défaut :

La sortie 8 ( Boulevard Taschereau ). Détour : continuer jusqu'à la sortie pour l'A-30 EST, bretelle pour l'A-10 OUEST et continuer jusqu'à la sortie 8.

). Détour : continuer jusqu'à la sortie pour l'A-30 EST, bretelle pour l'A-10 OUEST et continuer jusqu'à la sortie 8. La sortie 9 (Boulevard Milan ). Détour : continuer jusqu'à la sortie pour l'A-30 EST et bretelle de l'A-30 EST pour la voie de desserte de l'A-10 OUEST , boulevard Lapinière, rue Bergerac et avenue Broadway.

Note : projet du nouveau Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

ÉCHANGEUR A-10 / R-132 / PONT CHAMPLAIN

Brossard

Bretelle de l'A-10 OUEST pour la R-132 EST (vers Longueuil) et le boulevard Marie-Victorin

Fermeture COMPLÈTE, de mercredi 23 h à jeudi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-132 OUEST (vers La Prairie), faire demi-tour au boulevard de Rome et boulevard Marie-Victorin Est.

R-116 | BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

Saint-Bruno-de-Montarville

Direction OUEST

La sortie 9 (A-30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy, Boulevard des Promenades)

Fermeture COMPLÈTE de la sortie, de mercredi 21 h 30 à jeudi 6 h

Détour : continuer et faire demi-tour à la sortie 4 (Boulevard Cousineau).

R-132 | AUTOROUTE RENÉ-LÉVESQUE

Longueuil, Saint-Lambert

Direction OUEST

Entre le boulevard Taschereau (sortie 82) et l'avenue Notre-Dame (sortie 79)

Fermeture partielle de 2 voies sur 3, de mercredi 21 h à jeudi 5 h 30

Fermeture par défaut : les entrées du boulevard Taschereau (est) et du parc Marie-Victorin pour la R-132 OUEST (vers La Prairie). Détour via la R-132 EST et faire demi-tour à la sortie 85 (Boulevard Roland-Therrien).

Note : fermeture de la première voie à compter de 19 h 30 et vitesse réduite à 70 km/h.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore la section Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

