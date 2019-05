La SCRP nationale annonce les organisations lauréates de Prix d'excellence 2019





TORONTO, le 22 mai, 2019 /CNW/ - La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a le plaisir d'annoncer les noms des entreprises qui recevront un ou plusieurs des 48 Prix d'excellence qui composent le programme de cette année. Célébrés annuellement, les Prix d'excellence de la SCRP mettent en valeur les meilleurs projets et campagnes de relations publiques et de gestion des communications. Les noms des lauréats des prix or, argent et bronze seront dévoilés au cours du gala du prix d'excellence de la conférence « Evolving Expectations 2019 » à Edmonton, en Alberta, le 17 juin 2019.

Les organisations lauréates de Prix d'excellence 2019 sont:

Alberta Energy Regulator

Anstice Communications

Argyle Public Relationships

Aviva Canada

BlueShore Financial

Calgary Police Commission

Canadian Patient Safety Institute

City of Guelph

Context: An Argyle Company

Craft Public Relations

Dalhousie University

De Beers Canada Inc.

District School Board of Niagara

Dynacare

Edelman

Faculty of Medicine, University of British Columbia

Hill+Knowlton Strategies

Horizon Health Network

Hydro One

Hydro-Québec

Impact Public Affairs

Ketchum Public Relations Canada

McMaster University

Narrative

North West Local Health Integration Network

Paradigm Public Relations

PortsToronto

proof inc

ruckus digital

Sheridan College

St. Joseph's Healthcare Hamilton

University of Toronto

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Les membres s'efforcent de maintenir les plus hautes normes et partagent une expérience canadienne unique en relations publiques. La SCRP est une fédération regroupant plus de 2 500 membres dans 14 sociétés membres établies dans les principales villes ou regroupées par province. Pour plus de détails, visitez notre site Web scrp.ca.

